Туркменистан наметил шаги по развитию внешнеэкономической политики

В ходе заседания Кабинета Министров 21 февраля 2025 года была детально рассмотрена внешнеэкономическая политика Туркменистана, о развитии которой доложил заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Рашид Мередов.

Туркменистан активно развивает равноправное и взаимовыгодное партнерство с иностранными государствами, международными экономическими и финансовыми организациями. В частности, страна продолжает работать над расширением торгово-экономических связей с другими государствами, а также участвует в реализации совместных экономических проектов, направленных на развитие взаимного товарооборота и увеличение объемов инвестиций.

В целях решения поставленных задач с 38 государствами созданы двусторонние межправительственные комиссии по экономическому сотрудничеству. В 2023–2024 годах состоялось 35 их заседаний. На системной основе проводятся деловые советы, бизнес- и инвестиционные форумы, выставки и ярмарки.

Внешнеэкономическая деятельность Туркменистана носит планомерный и многосторонний характер. Важное внимание уделяется взаимодействию с международными экономическими организациями, такими как, Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Европейская экономическая комиссия (ЕЭК), Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирная торговая организация (ВТО).

Туркменистан активно поддерживает и укрепляет связи с международными и региональными финансовыми институтами, такими как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Исламский банк развития и др.

Страна стремится привлекать финансирование для реализации крупных экономических проектов, направленных на развитие инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности.

В свете текущих успехов и на основе существующих партнерств, Министерство иностранных дел предложило разработать ряд важных документов для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности страны. Среди них:

-Программа развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана на 2026–2030 годы

-План действий по развитию сотрудничества Туркменистана с международными организациями в экономической сфере на 2026–2028 годы

-Дорожная карта по совместной работе Туркменистана с международными финансовыми институтами на 2026–2028 годы

Для подготовки этих документов предлагается создать Межведомственную комиссию, первое заседание которой состоится во второй половине марта 2025 года.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что внешняя политика Туркменистана направлена на развитие двусторонних и многосторонних отношений с государствами мира и международными организациями.

В данном контексте глава Туркменистана поручил вице-премьеру Мередову последовательно расширять спектр внешнеэкономической деятельности страны, совершенствовать работу межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству и продолжить развитие внешнеэкономических связей с другими государствами. ///nCa, 24 февраля 2025 г.