Комментарий nCa

В международных отношениях мир и доверие тесно взаимосвязаны. Хотя мир часто определяется как отсутствие войны, его долговечность зависит от чего-то менее ощутимого, но не менее важного: от доверия.

Без доверия даже самые тщательно согласованные международные договоры рискуют развалиться, а хрупкие связи между странами могут разрушиться под давлением. Доверие действует как клей, скрепляющий отношения, и как инструменты, сглаживающий трения в мире, где суверенитет и личные интересы часто сталкиваются. Давайте исследуем, как эта невидимая нить сплетается, укрепляется, а иногда и разрывается — и почему она важна как никогда.

По своей сути, доверие в глобальной политике – это спокойная уверенность в том, что другие участники будут действовать предсказуемо, выполнять свои обязательства и соблюдать баланс между личными интересами и общими целями. В отличие от личного доверия, которое может быть основано на эмоциях, международное доверие прагматично и формируется путем просчитанных рисков и повторяющихся взаимодействий. Именно по этой причине страны соблюдают торговые соглашения, уважают границы или сотрудничают в достижении климатических целей, даже когда краткосрочные выгоды могут побудить их действовать в одиночку. Однако доверие не является статичным; оно развивается поэтапно. Это может начаться как сделка — осторожный танец “услуга за услугу”, подобный торговому пакту, — а затем перерасти в стратегическое согласование, когда страны координируют свои действия в области безопасности или экономической политики. На самом глубоком этапе доверие становится преобразующим фактором, основанным на общих ценностях и коллективной идентичности, что видно по эволюции Европейского союза, когда страны трансформировали свои отношения от противников в военное время к партнерам в мирное время.

Укрепление доверия требует целенаправленных усилий. Дипломатия играет ключевую роль: регулярный диалог, культурные обмены и меры укрепления доверия, такие как соглашения о прозрачности в военной сфере, помогают странам лучше понимать намерения друг друга. Прозрачность сама по себе является еще одним важным элементом. Когда страны открыто делятся информацией или подчиняются международным нормам, они демонстрируют надежность. Взаимность также играет определенную роль: соблюдение обязательств по климатическим соглашениям или мерам реагирования на пандемию укрепляет чувство справедливости. Иногда третьи стороны, такие как Организация Объединенных Наций или нейтральные посредники, вступают в дело, чтобы укрепить доверие там, где когда-то существовали подозрения.

Но доверие хрупко. Один-единственный акт агрессии, невыполненное обещание или кажущееся пренебрежение могут разрушить многолетний прогресс. Рассмотрим провал ядерной сделки с Ираном, когда недоверие переросло в новые санкции и региональную напряженность. Даже экономический протекционизм, такой как внезапные тарифы, может подорвать доверие, лежащее в основе глобальных рынков. Когда доверие ослабевает, страны оказываются в изоляции, обостряется гонка вооружений и прекращается сотрудничество — цикл, который часто заканчивается конфликтом.

Доверие также имеет много общего. Политическое доверие является основой альянсов, что подтверждается прочным партнерством Саудовской Аравии и ОАЭ и некоторыми другими подобными альянсами. Экономическое доверие подпитывает глобальную торговлю, примером чего является региональная интеграция АСЕАН. Социальное доверие растет благодаря связям между людьми, например, студенческим обменам в ЕС. Гуманитарное доверие возникает, когда страны ставят жизнь превыше политики, как это делает Международный Красный Крест в зонах военных действий. В то же время доверие в области защиты окружающей среды зависит от совместного управления ресурсами, как это предусмотрено Договором об Антарктике. Каждая форма доверия накладывается на другие и укрепляет их, создавая прочную паутину — или распадаясь, когда обрывается одна из нитей.

Лидерство и общепринятые нормы имеют решающее значение для укрепления доверия. Дальновидные лидеры, такие как Нельсон Мандела или Вилли Брандт из Германии, использовали жесты примирения, чтобы превратить врагов в партнеров. Такие нормы, как Цели ООН в области устойчивого развития или доктрина обязанности защищать (responsibility to protect – R2P), создают общие ожидания, укрепляя доверие к принципам, а не к личностям. Однако лидерство также может подорвать доверие: односторонние действия, пустая риторика или лицемерие порождают цинизм.

В современном расколотом мире восстановление доверия не является обязательным. Растущий национализм, геополитическое соперничество и транснациональные кризисы, такие как изменение климата, требуют сотрудничества. Укрепление многосторонних институтов, содействие инклюзивному диалогу и инвестиции в “мягкую силу” — посредством культурной дипломатии или образования — могут возродить доверие. Но это требует смирения, терпения и готовности ставить во главу угла коллективное благополучие, а не узкую выгоду.

В конечном счете, мир без доверия – это карточный домик. Доверие без справедливости, равноправия и прозрачности также не имеет смысла. Сейчас, когда мы сталкиваемся с проблемами, которые ни одна нация не может решить в одиночку — пандемии, управление с помощью искусственного интеллекта, экологический коллапс, — ставки как никогда высоки. Доверие остается кислородом глобального мира: невидимым, незаменимым, и его слишком легко истощить. Выбор за нами: поддерживать его или задушить ту самую стабильность, к которой мы стремимся. /// nCa, 10 марта 2025 г.