Второе дыхание и дипломатия

Тарик Саиди

Второе дыхание – это феномен в видах спорта на выносливость, таких как марафоны или шоссейный бег (а также в других видах спорта), при котором спортсмен, который запыхался и слишком устал, чтобы продолжать движение находит в себе силы продолжать работать на пределе своих возможностей с меньшими усилиями.

Концепция “второго дыхания” в спорте на выносливость, когда спортсмен обретает новые силы и сосредоточенность после полного изнеможения, может быть метафорически применена к дипломатии. Дипломатия часто включает в себя управление сложными ситуациями с высокими ставками, требующими постоянных усилий, терпения и стойкости – качеств, которые сопоставимы с выносливостью, требуемой в спорте. Давайте рассмотрим, как идея “второго дыхания” может проявляться в дипломатическом контексте.

В спорте на выносливость “удар о стену” означает момент, когда физическая и умственная усталость становится непреодолимой. Аналогичным образом, в дипломатии участники переговоров или дипломаты могут достичь точки разочарования, истощения или тупиковой ситуации во время длительных переговоров или кризисов. Это может произойти по следующим причинам:

Длительные тупиковые ситуации в переговорах.

Эмоциональное напряжение от управления противоречивыми интересами.

Эмоциональное истощение от решения, казалось бы, неразрешимых глобальных проблем, таких как изменение климата, разрешение конфликтов или торговые споры.

На этом этапе может казаться, что двигаться вперед невозможно, подобно спортсмену, который чувствует, что не может сделать ни шагу дальше.

Точно так же, как спортсмены ощущают прилив энергии и ясности после преодоления своих первоначальных ограничений, дипломаты также могут найти способы восстановить динамику и добиться прорывов.

Вот несколько способов, которые позволяют открыть это “второе дыхание”:

Творческое решение проблем

Когда традиционные подходы терпят неудачу, дипломатам часто приходится мыслить нестандартно. Свежий взгляд или инновационное решение могут оживить зашедшие в тупик переговоры. Например:

Во время подписания Кэмп-Дэвидских соглашений (1978) президент США Джимми Картер способствовал прорыву в отношениях между Израилем и Египтом, сосредоточив обсуждение на общих проблемах безопасности, а не на территориальных претензиях.

Новые обязательства

Внешнее давление или стимулы могут вновь усилить мотивацию сторон. Например:

Изменения в общественном мнении, экономические санкции или геополитические события могут создать необходимость в срочном разрешении конфликтов, придав дипломатам новое чувство цели.

В рамках ядерной сделки с Ираном (2015) годы кропотливых переговоров были возобновлены благодаря взаимному признанию преимуществ отмены санкций и предотвращения распространения ядерного оружия.

Посредничество и участие третьих сторон

Иногда привлечение нейтрального посредника или третьей стороны может обеспечить “второе дыхание”, необходимое для преодоления тупиковых ситуаций. Посредники могут предложить новые рамки, укрепить доверие или предложить компромиссы, которые ранее не рассматривались.

Личная устойчивость и лидерство

Сами дипломаты должны развивать в себе жизнестойкость, чтобы преодолевать сложные периоды. Лидеры, которые сохраняют оптимизм, сопереживание и решительность, могут вдохновлять других на продолжение работы. Например:

Непоколебимая приверженность Нельсона Манделы делу примирения помогла Южной Африке мирно покончить с апартеидом, даже когда прогресс казался маловероятным.

Выбор времени и импульса

В дипломатии выбор времени имеет решающее значение. Иногда ожидание подходящего момента — или использование неожиданной возможности — может привести к прорыву. Например:

После десятилетий напряженности нормализация отношений между Соединенными Штатами и Вьетнамом в 1990-х годах продемонстрировала, как меняющиеся обстоятельства и стратегическое терпение могут привести к положительным результатам.

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Как марафонец и победитель нескольких соревнований около 50 лет назад, я могу сказать по личному опыту, что второе дыхание – это не просто концепция, оно реально работает.

Все, что вам нужно делать, это продолжать сдерживать желание сдаться – продолжайте подталкивать себя, еще 30 метров, еще 50 метров, еще чуть-чуть, и вы внезапно вернетесь к тому уровню энергии, который был у вас в начале марафона. Ваши ноги снова работают без усилий.

В год мира и доверия дипломаты по всему миру должны продолжать добиваться мирных решений, несмотря на всевозможные неудачи. Вы можете открыть “Второе дыхание”. /// nCa, 5 марта 2025 г.