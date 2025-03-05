Визит спецпредставителя ЕС по Центральной Азии в Ашхабад – в МИД Туркменистана и Парламенте обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества

4 марта 2025 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с новоназначенным Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом, прибывшим с визитом в Ашхабад.
В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества Туркменистана с ЕС и его институтами.
Состоялся обмен мнениями по развитию политико-дипломатического партнёрства посредством укрепления договорно-правовой базы взаимодействия и двусторонних механизмов сотрудничества. В этой связи была подчёркнута значимость системной работы Совместного комитета «Туркменистан–ЕС», Межпарламентского диалога, а также Диалога по правам человека.
Стороны обсудили сотрудничество в области энергетики, транспорта и взаимосвязанности, защиты окружающей среды, в частности инициативы по сокращению выбросов метана и развитие возобновляемых источников энергии.
Также подчеркнута значимость развития торгово-экономических связей, обсуждено взаимодействие с финансовыми институтами ЕС.
Особый акцент сделан на гуманитарном направлении партнёрства, образовательных проектах и программах, усилении партнерства между институтами и научными центрами. Стороны высказались за продолжение практики проведения тренингов и курсов в рамках текущих и перспективных проектов.
Кроме этого, дипломаты обсудили подготовку к совместным мероприятиям, запланированным на текущий год.
Встреча с Председателем Меджлиса Туркменистана
4 марта 2025 года состоялась встреча Председателя Парламента Туркменистана Дуньягозель Гульмановой со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом.
На встрече гости были ознакомлены с приоритетными направлениями внутренней и миролюбивой внешней политики Туркменистана, а также со структурой и деятельностью национального парламента.
Было отмечено, что развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с международными организациями и Европейским Союзом является одним из важных направлений внешней политики Туркменистана.
Стороны отметили важность достигнутых за последние годы договорённостей между Туркменистаном и Европейским Союзом, обмена опытом по законодательной и парламентской деятельности, а также встреч парламентских представителей и совместно проводимых обучающих семинаров.
В частности, было сказано об эффективности Межпарламентского диалога «Европейский Союз – Туркменистан», Диалога по правам человека, Консультативных встреч по линии внешнеполитических ведомств и по отдельным вопросам сотрудничества, в том числе по взаимодействию в формате «Европейский Союз – Центральная Азия».
В завершение встречи стороны выразили готовность поддерживать дальнейшее сотрудничество между Туркменистаном и Европейским Союзом, основанное на принципах взаимного уважения, равноправия и доверия, посредством парламентской дипломатии.///nCa, 5 марта 2025 г.