Визит спецпредставителя ЕС по Центральной Азии в Ашхабад – в МИД Туркменистана и Парламенте обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества

4 марта 2025 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с новоназначенным Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом, прибывшим с визитом в Ашхабад.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества Туркменистана с ЕС и его институтами.



Состоялся обмен мнениями по развитию политико-дипломатического партнёрства посредством укрепления договорно-правовой базы взаимодействия и двусторонних механизмов сотрудничества. В этой связи была подчёркнута значимость системной работы Совместного комитета «Туркменистан–ЕС», Межпарламентского диалога, а также Диалога по правам человека.

Стороны обсудили сотрудничество в области энергетики, транспорта и взаимосвязанности, защиты окружающей среды, в частности инициативы по сокращению выбросов метана и развитие возобновляемых источников энергии.

Также подчеркнута значимость развития торгово-экономических связей, обсуждено взаимодействие с финансовыми институтами ЕС.

Особый акцент сделан на гуманитарном направлении партнёрства, образовательных проектах и программах, усилении партнерства между институтами и научными центрами. Стороны высказались за продолжение практики проведения тренингов и курсов в рамках текущих и перспективных проектов.

Кроме этого, дипломаты обсудили подготовку к совместным мероприятиям, запланированным на текущий год.

Встреча с Председателем Меджлиса Туркменистана

4 марта 2025 года состоялась встреча Председателя Парламента Туркменистана Дуньягозель Гульмановой со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом.



На встрече гости были ознакомлены с приоритетными направлениями внутренней и миролюбивой внешней политики Туркменистана, а также со структурой и деятельностью национального парламента.

Было отмечено, что развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с международными организациями и Европейским Союзом является одним из важных направлений внешней политики Туркменистана.

Стороны отметили важность достигнутых за последние годы договорённостей между Туркменистаном и Европейским Союзом, обмена опытом по законодательной и парламентской деятельности, а также встреч парламентских представителей и совместно проводимых обучающих семинаров.

В частности, было сказано об эффективности Межпарламентского диалога «Европейский Союз – Туркменистан», Диалога по правам человека, Консультативных встреч по линии внешнеполитических ведомств и по отдельным вопросам сотрудничества, в том числе по взаимодействию в формате «Европейский Союз – Центральная Азия».

В завершение встречи стороны выразили готовность поддерживать дальнейшее сотрудничество между Туркменистаном и Европейским Союзом, основанное на принципах взаимного уважения, равноправия и доверия, посредством парламентской дипломатии.///nCa, 5 марта 2025 г.