Туркменистан и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в консульской, пограничной и таможенной сферах

27 февраля 2025 года, в Ашхабаде состоялось 17-е заседание совместной комиссии по консульским, пограничным и таможенным вопросам между Исламской Республикой Иран и Туркменистаном.

Встреча прошла под руководством заместителя Министра иностранных дел Ирана по консульским парламентским вопросам и делам иранцев, проживающих за рубежом, Вахида Джалалзаде и заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмеда Гурбанова.

В ходе заседания были детально рассмотрены вопросы консульского и визового сотрудничества, вопросы транспортного сообщения и положение водителей, перспективы развития туризма, упрощение таможенных процедур, а также различные пограничные вопросы.

Вахид Джалалзаде, отметив традиционно дружественные отношения между Исламской Республикой Иран и Туркменистаном, подчеркнул, что страны всегда поддерживали взаимодействие на высшем уровне в консульской и пограничной сферах. Он также выразил необходимость дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.

Председатели комиссии выразили удовлетворение результатами встречи и, учитывая культурную близость и широкий спектр общих интересов двух стран, высказали надежду на регулярное и периодическое проведение подобных встреч в будущем.

По итогам заседания стороны подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в консульской, пограничной и таможенной сферах.

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В рамках визита в Ашхабад, Вахид Джалалзаде провел отдельные встречи с председателем Меджлиса Туркменистана Д.Гульмановой и вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Мередовым.



В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления многопланового партнерства между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран в политической, экономической, культурно-гуманитарной, торговой и других областях.



В беседе с Гульмановой Джалалзаде выразил свою поддержку укреплению межпарламентских связей и обмену опытом в законотворческой деятельности, повышению активности межпарламентских групп дружбы, а также налаживанию тесных связей между соответствующими комитетами. ///nCa, 2 марта 2025 г.