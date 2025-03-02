QazaqGaz и Туркменгаз обсудили импорт газа и совместные проекты по геологоразведке

Председатель Правления казахстанской Национальной компании «QazaqGaz» Санжар Жаркешов и Государственный министр Туркменистана, Председатель Государственного Концерна «Туркменгаз» Максат Бабаев провели рабочую встречу в Ашхабаде, следует из сообщения QazaqGaz в социальных сетях.

В ходе встречи участники договорились активизировать работу совместной экспертной группы. В частности, стороны обсудили вопросы импорта туркменского газа, а также ход реализации проектов в области геологоразведки.



Встреча стала логическим продолжением стратегических договорённостей, достигнутых на высшем уровне. Обе делегации отметили важность сотрудничества между Туркменистаном и Казахстаном, а также взаимодействия между Туркменгаз и QazaqGaz.

В октябре прошлого года QazaqGaz и Туркменгаз подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию газовой отрасли. После подписания Жаркешов заявил, что оно ориентировано по трем направлениям: развитие ресурсной базы, геологоразведка и участие QazaqGaz в газовых месторождениях в Туркменистане, включая месторождение Галкыныш, магистральные газопроводы, включая проект ТАПИ, импорт товарного газа из Туркменистана в Казахстан. ///nCa, 2 марта 2025 г.