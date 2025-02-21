Между Китаем и Туркменистаном запущены прямые автомобильные перевозки по системе МДП

В четверг грузовик с МДП-номерами отправился из центра международных автотранспортных сборов в Чжэнчжоу, столице центральной провинции Хэнань, в Ашхабад, столицу Туркменистана. Это первый рейс нового прямого автотранспортного сервиса между двумя странами, сообщает агентство Синьхуа.

TIR (Transports Internationaux Routiers — Международные дорожные перевозки или МДП) — это международная таможенная транзитная система, которая помогает экономить время и деньги перевозчикам и таможенным властям при транспортировке товаров через границу.

“Груз, в основном офисные принадлежности, пройдет через пограничный пункт Хоргос в Синьцзяне, после чего транзитом проследует через Казахстан и Узбекистан”, — сообщил Ван Ти, заместитель генерального директора компании Zhengzhou Hongyi Transport Co., Ltd.

Путешествие по маршруту Чжэнчжоу-Ашхабад займет девять дней, а расстояние составит около 6000 километров. Перевозки по данному маршруту обходятся дешевле на 35% по сравнению с авиафрахтом, а время транспортировки в два раза короче, чем при железнодорожных перевозках.

Международный центр автотранспортных сборов в экономической зоне аэропорта Чжэнчжоу, расположенный в Центральном Китае, является первым таким центром в материковой части страны. Здесь расположен офис выдачи сертификатов МДП и центр инспекции международных автотранспортных средств, что позволяет компаниям оформлять документы для международных перевозок и проводить ежегодные проверки.

Ли Чжэнь, заместитель директора комитета по управлению экономической зоной аэропорта Чжэнчжоу, сообщил, что центр запустил 18 маршрутов МДП, связывающих Китай с девятью странами, включая Россию, Узбекистан, Азербайджан и Грузию.

Согласно таможенным данным, в течение последних двух лет под контролем Чжэнчжоуской таможни прошло 458 рейсов транспортных средств по системе МДП, общий объем товаров составил более 420 миллионов юаней (около 57,9 миллиона долларов США). Около 1200 торговых компаний воспользовались этой услугой для перевозки товаров, относящихся к более чем 500 категориям, начиная от автомобильных запчастей и заканчивая продуктами питания.

“Хотя Хэнань — это внутренняя провинция, не имеющая ни морских, ни сухопутных границ, она создала международные логистические каналы через автотранспортные перевозки МДП, авиафрахт и сервисы Китай-Европа для формирования нового транспортного пути в центральной части Китая”, — прокомментировал Оу Ян Ляньюань, заместитель директора Синчжэнской таможни, которая находится в ведении Чжэнчжоуской таможни. /// nCa, 21 февраля 2025 г.