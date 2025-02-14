Правительство Туркменистана профинансировало закупку партии инсулина через ПРООН

Программа Развития ООН (ПРООН) в Туркменистане при финансировании Правительства Туркменистана продолжает реализовывать меры по контролю неинфекционных заболеваний, включая диабет, и осуществлять регулярные поставки жизненно важных лекарственных препаратов.

В рамках Соглашения об обеспечении лекарственными средствами для профилактики и лечения неинфекционных заболеваний ПРООН передала Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана (МЗМПТ) очередную партию инсулинов, инсулиновых шприц-ручек и инсулиновых игл общей стоимостью 2 млн. долларов США.

Среди поставленных препаратов и медицинских изделий:

-Актрапид 100 IU/ML

-Микстард 100 IU/ML

-Новорапид 100 IU/ML

-Новомикс 100 IU/ML

-Инсулиновые ручки Novopen 4 silver

-Стерильные инсулиновые иглы Novofine 30g 8mm

Препараты доступны в лечебных учреждениях при постановке на учет.

В рамках проекта ПРООН регулярно передает МЗМПТ широкий спектр лекарственных средств для лечения хронических неинфекционных болезней, включая диабет и онкологические заболевания (https://www.instagram.com/p/DFw2HKii5PB/?img_index=1 ).

С 2021 года ПРООН осуществляет совместные проекты по контролю и лечению неинфекционных болезней. Общий бюджет проектов составил более 92 миллионов долларов США. Проекты полностью финансируются Правительством Туркменистана. ///nCa, 14 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)