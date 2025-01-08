Министерство здравоохранения и ЮНИСЕФ завершили Национальное исследование по микронутриентам среди женщин и детей в Туркменистане

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана совместно с ЮНИСЕФ, при технической поддержке Казахской академии питания, успешно провели Национальное исследование по микронутриентам.

Это комплексное исследование изучило распространенность различных форм дефицита микронутриентов и факторов риска среди женщин и детей в Туркменистане. Данные были собраны в 2 672 домохозяйствах во всех регионах страны.

В отчете исследования представлены подробный анализ практик питания, разнообразия рациона, распространенности анемии и недостатка таких важных микронутриентов, как йод, фолиевая кислота, железо, витамины А и Д. Отчет отражает прогресс в области питания за последние годы и выделяет ключевые направления для дальнейшего внимания.

Исследование продемонстрировало снижение уровня анемии среди не беременных женщин репродуктивного возраста и детей в возрасте от 6 до 59 месяцев по сравнению с данными Национального исследования по микронутриентам 2011 года. Результаты показывают, что в домохозяйствах потребляют адекватно йодированную соль и обогащенную пшеничную муку, что свидетельствует о продолжающейся реализации универсального йодирования соли (УЙС) и международных стандартов обогащения муки.

Улучшение питания и состояния здоровья детей и женщин остается ключевым приоритетом для Правительства Туркменистана. Выводы отчета помогут национальным заинтересованным сторонам скорректировать существующие инициативы или разработать новые стратегии для дальнейшей борьбы с дефицитом микронутриентов и обеспечения высокого уровня здоровья для всех детей и женщин в стране.

Итоговый отчет доступен онлайн по этой ссылке: https://www.unicef.org/turkmenistan/reports/turkmenistan-national-micronutrient-survey-among-women-and-children ///nCa, 8 января 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)