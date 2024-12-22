Башни Стамбула: чудеса силуэта города, которые стоит увидеть

Стамбул, город, соединяющий два континента, предлагает широкий спектр путешествий и городских впечатлений. Босфор, захватывающий дух днем ​​и ночью, окружен Историческим полуостровом и Золотым Рогом, что подчеркивает уникальный силуэт города, пропитанный историей. Среди достопримечательностей города особое внимание привлекает определенный набор сооружений, играющих значительную роль в силуэте города. Это не что иное, как замечательные башни… Башни Стамбула, расположенные в красивых местах по всему городу, предлагают путешественникам насладиться прекрасной архитектурой и историей. Давайте вместе узнаем больше о самых знаковых башнях города, чтобы вы могли рассмотреть возможность их посещения во время своей следующей поездки в Стамбул.

Башня Галата: вечный символ Стамбула

Башня Галата , гордо возвышающаяся над Историческим полуостровом и являющаяся местом самых потрясающих достопримечательностей Стамбула, является самым знаковым символом города. Одна из старейших башен в мире, она возвышается над горизонтом Стамбула, поражая своей уникальной архитектурой, сочетающей кирпичную кладку, арочные окна и поразительную коническую крышу. Согласно легенде, османский полимат Хезарфен Челеби однажды слетел с вершины башни в Ускюдар с крыльями, прикрепленными к его рукам. Подъем на башню похож на полет над самыми панорамными видами Стамбула. Однако не только эти чудесные виды делают башню Галата такой привлекательной. Сооружение также является историческим свидетелем прошлого города. Первоначально построенная в 528 году императором Восточной Римской империи Юстинианом и перестроенная в 1384 году общиной итальянских иммигрантов, в основном из Генуи, башня видела взлеты и падения империй. Так что это главная достопримечательность, чтобы окунуться в многослойное прошлое Стамбула. По легенде, вам суждено будет связать жизнь с тем, с кем вы подниметесь на башню.

Девичья башня: молчаливый наблюдатель Босфора

Одна из самых известных и посещаемых достопримечательностей Стамбула, Девичья башня, оставляет след в памяти благодаря своему исключительному расположению на небольшом островке в проливе Босфор. Первоначально построенная в V веке до н. э. как таможенный контрольно-пропускной пункт, башня на протяжении всей истории была сторожевой башней, маяком и карантинным пунктом. После тщательной реставрации сооружение вновь открылось в 2023 году как памятник и музей. Теперь посетители могут наслаждаться прекрасным Стамбулом с Девичьей башни. Согласно легенде, однажды предсказательница предсказала королю, что его дочь умрет от укуса змеи. После этого король построил эту башню у побережья для принцессы. Однако в конце концов она не смогла избежать своей участи и была укушена змеей, которая проникла в замок в корзине с фруктами. С другой стороны, другая причудливая история повествует о любви Башни Галата и Девичьей башен друг к другу и об их невозможности встретиться из-за пролива Босфор между ними.

Башня Беязит: историческая пожарная сторожевая башня

Башня Беязит — еще одна историческая достопримечательность в главном кампусе Стамбульского университета на площади Беязит. Помимо своей роли сторожевой башни, предлагающей 360-градусный обзор города, она также сигнализирует о прогнозе погоды с помощью своих систем освещения, отображающих разные цвета. Красный цвет означает снег, синий — ясную погоду, зеленый — дождь, а желтый — туман. Однако башня Беязит также имеет долгую историю. Расположенная на Историческом полуострове, недалеко от многих знаковых достопримечательностей, башня была построена по приказу османского султана Махмуда II как деревянная пожарная вышка. Эта первая башня, обеспечивающая дальний вид на город сверху, служила для обнаружения вспышек пожаров. Однако она сгорела во время большого пожара в Стамбуле. Наконец, в 1828 году на ее месте была построена каменная башня в стиле османского барокко. Сегодня вы можете посетить эту каменную башню и исследовать множество исторических достопримечательностей, от Гранд-базара до собора Святой Софии.

Башня Чамлыджа: самая высокая и новая из всех

Башня Чамлыджа , расположенная на холме Кючюк Чамлыджа, является новейшей башней, а также самым высоким сооружением в Стамбуле и одной из самых высоких башен в Европе. Помимо практического использования для теле- и радиотрансляций, 369-метровая башня может похвастаться 360-градусной смотровой площадкой, рестораном, кинозалом и площадкой для симуляции миссии «Луна». Имея 49 этажей, она открыта всю неделю. Чтобы насладиться знаковыми видами города с анатолийской стороны, башня Чамлыджа является идеальным местом. Вы также можете насладиться турецкой кухней, любуясь этими видами. ///nCa, 22 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с посольством Турции в Туркменистане)