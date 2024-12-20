Совместное заявление Туркменистана и Малайзии по итогам официального визита Президента Туркменистана Его Превосходительства Сердара Бердымухамедова в Малайзию

1. Президент Туркменистана Его Превосходительство Сердар Бердымухамедов совершил официальный визит в Малайзию с 18 по 19 декабря 2024 года по приглашению Премьер-министра Малайзии уважаемого Дато Сери Анвара бин Ибрахима.

2. Первый визит Президента Сердара Бердымухамедова в Малайзию является подтверждением прочных отношений между Туркменистаном и Малайзией. С момента установления дипломатических отношений 17 мая 1992 года оба государства осуществляли взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, представляющих интерес. Отношения укрепились благодаря сотрудничеству в области нефтегазовой промышленности, что является краеугольным камнем для обеих стран.

3. В ходе визита Президент Сердар Бердымухамедов был торжественно встречен на площади Пердана, в офисе Премьер-министра. После церемонии приветствия Президент Сердар Бердымухамедов провел двустороннюю встречу с Премьер-министром Анваром Ибрахимом в Путраджае. Стороны провели содержательные пере­говоры, которые прошли в тёп­лой и сердечной атмосфере. В ходе обсуждения был затронут широкий круг двусторонних, региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

4. Стороны подчеркнули важность укрепления двусторонних отношений, что внесёт существенный вклад в укрепление дружбы между народами двух стран. Стороны согласились продолжить тесное сотрудничество в различных региональных и международных организациях.

5. Констатируя общее видение, стороны подчеркнули важность углубления двустороннего сотрудничества в энергетическом секторе и отметили позитивный многолетний опыт компании «PETRONAS» в этой области. Придавая важное значение нефтегазовой отрасли, стороны подчеркнули приверженность налаживанию прочного и долгосрочного партнёрства, нацеленного на последовательный рост и взаимное процветание. Это подтверждает приверженность обеих стран изучению новых возможностей в духе взаимной выгоды.

6. Реализуя весь потенциал двусторонних отношений, стороны признали необходимость поддержания регулярных контактов, консультаций и тесной координации на различных уровнях, таких как Организация Объединённых Наций, Организация исламского сотрудничества и других важных международных организаций, а также содействия регулярному обмену идеями и мнениями по международным вопросам в рамках международных встреч и конференций.

7. Стороны согласились, что экономическое партнёрство между Туркменистаном и Малайзией имеет огромные перспективы. Для реализации всего экономического потенциала двух стран стороны выразили готовность развивать его на основе равенства и взаимной выгоды. В этой связи стороны приветствовали взаимную готовность создать Турк­мено-Малайзийский деловой совет.

8. Заглядывая в будущее, стороны подчеркнули важность расширения двустороннего сотрудничества в области транспорта, культуры, образования, туризма и спорта, что окажет положительное влияние на укрепление отношений между Туркменистаном и Малайзией.

9. Стороны также согласились, что в целях содействия контактам и взаимопониманию между людьми необходимо и далее укреплять программы обмена между высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами. Стороны подтвердили свою приверженность содействию более глубокому сотрудничеству в сфере высшего образования, одобряя подписание Меморандумов о взаимопонимании между государственными и частными институтами обеих стран.

10. Стороны одобрили подписание Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Малайзии в области туризма, Меморандума о взаи­мопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Малайзийской международной торгово-промышленной палатой, а также между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Национальной торгово-промышленной палатой Малайзии.

11. Стороны также стали свидетелями обмена нотами между Туркменистаном и Малайзией по Соглашению о частичной отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов (PVAA), Соглашению о воздушном сообщении (ASA) и авиационной промышленности, а также между Институтами международных отношений обеих стран по сотрудничеству в области подготовки дипломатов и научного обмена.

12. Стороны подчеркнули необходимость согласованных усилий по созданию климата доверия и взаимопонимания, а также укреп­лению стабильности на региональном и международном уровнях. Эти принципы отражены как в Зоне мира, свободы и нейтралитета АСЕАН (ЗМСН), так и в инициативе Туркменистана по созданию Зоны мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии. Поскольку Малайзия готовится принять председательство в АСЕАН в 2025 году, поддержка, оказываемая Туркменистаном, ещё больше укрепляет это общее видение, способствуя взаимопониманию, региональной независимости и совместным усилиям по обеспечению безопасности. Малайзия призывает Туркменистан рассмотреть присоединение к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (ДДС).

13. Стороны поддержали провозглашение 2025 года «Международным годом мира и доверия» в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №78/266 от 21 марта 2024 года.

14. Стороны подчеркнули важность инициатив, выдвинутых обеи­ми странами на международном и региональном уровнях, таких как проведение 11 октября 2024 года в Ашхабаде Международного форума, посвящённого 300-летию со дня рождения поэта Махтумкули Фраги, и председательство Малайзии в АСЕАН в 2025 году.

15. Стороны подтвердили, что международные вопросы должны разрешаться мирными средствами, в полном соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями Организации Объединённых Наций.

16. Президент Сердар Бердымухамедов выразил глубокую и искреннюю признательность ­Премьер-министру Анвару Ибрахиму и народу Малайзии за тёплый приём и радушное гостеприимство, оказанные делегации Туркменистана во время её пребывания в Малайзии.

17. Президент Сердар Бердымухамедов также, пользуясь случаем, передал приглашение ­Премьер-министру Анвару Ибрахиму посетить Туркменистан с взаимным визитом. Премьер-министр Анвар Ибрахим с благодарностью принял приглашение. Обе стороны до­говорились, что сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Президент Туркменистана Премьер-министр Малайзии

Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ. Дато Сери Анвар бин ИБРАХИМ.

Путраджая, 19 декабря 2024 года.

///TDH, 20 декабря 2024 г.