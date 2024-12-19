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Туркменистан и Малайзия изучают возможности сотрудничества в области сельского хозяйства

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Малайзия и Туркменистан изучат возможности сотрудничества в области сельскохозяйственных технологий, управления водными ресурсами, научных исследований и разработок, а также наращивания потенциала.

Об этом сообщает агентство Bernama со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии.

Согласно источнику, данный вопрос обсуждался во время встречи заместителя министра Датук Артур Джозеф Курупа с заместителем Председателя Кабинета министров Туркменистана Тангрыгулы Атахаллыевым.

Сегодняшняя встреча является первой встречей между двумя странами в сельскохозяйственном секторе. Датук Артур и Тангрыгулы Атахаллыев воспользовались этой возможностью, чтобы обменяться информацией о структуре и сферах ответственности своих соответствующих министерств, а также о последних событиях в сельскохозяйственном секторе обеих стран

Малазийская сторона предложила наладить выход для тропический фруктов, выращиваемых в Малайзии на туркменский рынок.

Атахаллыев в сопровождении министра сельского хозяйства Туркменистана Чарыяра Четиева в настоящее время находится в Малайзии в связи с двухдневным официальным визитом Президента Сердара Бердымухамедова.

Объем двусторонней торговли между Малайзией и Туркменистаном в сельском хозяйстве и агропродовольственном секторе в 2023 году составил 32,01 миллиона малайзийских ринггитов, в то время как объем торговли за первые восемь месяцев этого года превысил этот показатель на уровне 44,2 миллиона малайзийских ринггитов. ///nCa, 19 декабря 2024 г.

 

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