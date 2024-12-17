Президент Туркменистана встретился с американскими бизнесменами

В понедельник, 16 декабря, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял исполнительного директора Туркмено-американского делового совета Эрика Стюарта, президента по стратегическому сотрудничеству в Центральной Азии компании «John Deere Walldorf GmbH & Сo.KG» Чабу Лейко и руководителя компании «Westport Trading Europe» Николая Юрченко.

Бизнесмены прибыли в Туркменистан для участия в Туркмено-американском бизнес-форуме.

Представители деловых кругов США выразили заинтересованность в дальнейшем развитии связей с Туркменистаном, подчеркнув его значительный экономический потенциал.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность в том, что Туркмено-американский бизнес-форум будет способствовать укреплению инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Он также отметил, что визит предоставит возможность обменяться мнениями по перспективным направлениям сотрудничества и придаст новый импульс двусторонним отношениям.

Глава государства отметил вклад американских компаний в реализацию экономического потенциала обеих стран.

Президент Туркменистана подчеркнул, что такие крупные компании, как «Boeing», «General Electric», «John Deere», «Сase New Holland», «Nicklaus Companies», «Westport Trading Europe Limited», уже много лет успешно реализуют важные проекты в Туркменистане.

Он также отметил важную роль Туркмено-американского делового совета в интенсификации сотрудничества между двумя странами. Совет стал эффективным инструментом для налаживания и укрепления контактов между экономическими структурами двух стран.

Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества были выделены нефтегазовая отрасль, электроэнергетика, возобновляемая энергетика, транспорт и коммуникации, сельское хозяйство и высокие технологии.

Президент Бердымухамедов подтвердил заинтересованность Туркменистана в расширении взаимовыгодного сотрудничества с американскими компаниями и готовность рассмотреть их предложения.///nCa, 17 декабря 2024 г.