Инициированные Туркменистаном резолюции и документы ООН, опубликованы и распространены на шести языках в качестве официальных документов Генеральной Ассамблеи

Резолюции и документы, принятые по инициативе Туркменистана в рамках ООН за последний квартал 2024 года, опубликованы и распространены на шести языках ООН в качестве официальных документов 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи по соответствующим пунктам повестки дня:

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии» (ссылка на документ 79/5) под одноимённым пунктом 64 повестки дня;

Заключительная декларация встречи высокого уровня Группы друзей устойчивого транспорта (ссылка на документ A/79/636) по пунктам 16 e), 18, 18 a), 18 d), 26, 64 и 71 d) повестки дня;

Итоговый отчёт Международного совещания экспертов на тему «Улучшение энергетической взаимосвязанности: содействие сотрудничеству и достижение устойчивого развития» (ссылка на документ A/79/594) под пунктами 16, 18 i) и 64 повестки дня. ///Постоянное представительство Туркменистана при ООН, 16 декабря 2024 г.