ВОЗ усиливает национальный потенциал по секвенированию вирусов гриппа

С 2 по 11 декабря 2024 года в Туркменистане прошла консультативно-техническая миссия Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ). Миссия под руководством д-ра Андрея Комиссарова и Артема Фадеева, консультантов ЕРБ ВОЗ по секвенированию вирусов гриппа, была нацелена на усиление лабораторного потенциала по секвенированию вирусов гриппа в Туркменистане.

Главной целью консультативно-технической миссии было проведение обучающего курса для лабораторных специалистов Вирусологической Референс лаборатории Центра общественного здоровья и питания- Национального центра по гриппу (НЦГ) по вопросам секвенирования следующего поколения с помощью платформы Oxford Nanopore Technology (ONT) вирусов гриппа.

В ходе обучающего курса участники имели возможность ознакомиться с процессами представления для согласования последовательностей в GISAID и использования аналитических баз данных для анализа последовательностей. Они также научились управлять биоинформационными данными (сборка данных последовательности по согласованию из прочитанных исходных последовательностей и оценка качества полученных данных секвенирования, включая передачу данных из MinION Mk1C, запуск QC, вычитание выравнивания для ссылки, визуализация, статистические данные, и выработка последовательности консенсуса).

В дополнение к этому, миссия оказала консультативно-техническую поддержку и предоставила рекомендации НЦГ по вопросам усиления лабораторного надзора в области секвенирования респираторных вирусов. Доктор Комиссаров и г-н Фадеев предоставили ценные рекомендации по улучшению инфраструктуры секвенирования и биоинформатики для обеспечения долгосрочной устойчивости и эффективности в области вирусного надзора.

Миссия была предоставлена в рамках Плана реализации Партнерского вклада в рамках готовности к пандемическому гриппу (PIP), компонента Лаборатория и Надзор, и ознаменовала собой важную веху в укреплении инфраструктуры общественного здравоохранения страны и готовности к новым респираторным вирусам.

ВОЗ продолжит сотрудничать с Туркменистаном в наращивании потенциала и обеспечении того, чтобы инструменты и знания, полученные в ходе этой миссии, способствовали укреплению глобальной безопасности в области здравоохранения.///nCa, 12 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)