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Президент Туркменистана принял исполнительного директора Исполнительного директората Контртеррористического Комитета Совета Безопасности ООН

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Во вторник, 10 декабря, Президент Сердар Бердымухамедов принял исполнительного директора Исполнительного директората Контртеррористического Комитета Совета Безопасности ООН г-жу Наталью Герман.

В ходе встречи Наталья Герман поблагодарила главу Туркменистана за награждение Юбилейной медалью по случаю 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, а также передала приветствия в адрес Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

Как отмечалось, концепция и принципы нейтралитета, успешно продвигаемые под руководством Аркадага Бердымухамедова, стали фундаментальной основой внутренней и внешней политики Туркменистана, играющей важную роль в обеспечении стабильности, безопасности и благосостояния в Центральноазиатском регионе.

В свою очередь, Президент Сердар Бердымухамедов передал приветствия Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и выразил уверенность в том, что визит Натальи Герман станет важным вкладом в укрепление сотрудничества между Туркменистаном и ООН.

Развитие разностороннего сотрудничества с ООН является одним из важных направлений внешней политики страны. Обладая правовым статусом постоянного нейтралитета, официально признанным двумя резолюциями Генеральной Ассамблеи, Туркменистан следует принципам мира, безопасности и суверенитета и занимает важное место в международной политике.

«Стремясь к укреплению международного правопорядка, мы активно сотрудничаем с ООН и ее специализированными учреждениями, выступаем за развитие многополярной системы глобального управления и реализацию целей и Устава организации», – подчеркнул Президент Туркменистана.

Внешняя политика Туркменистана нацелена на развитие диалога и сотрудничества в интересах региональной и международной стабильности и развития, продолжил Президент, отметив, что особое значение придается развитию сотрудничества с Исполнительным директоратом Контртеррористического Комитета Совета Безопасности ООН.

Как было заявлено, будучи приверженным принципам стабильного мира и международной безопасности, Туркменистан активно участвует в усилиях, направленных на борьбу с угрозами терроризма на глобальном уровне.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан продолжит поддерживать инициативы, направленные на повышение уровня сотрудничества, обмен информацией, опытом в области борьбы с терроризмом, укрепление правовых и других соответствующих инструментов во имя мира и стабильности.

Наталья Герман выразила благодарность за установление эффективного сотрудничества между Туркменистаном и Организацией Объединенных Наций, которое успешно развивается на протяжении многих лет и включает в себя новые направления. Она выразила готовность внести свой вклад в общие усилия по обеспечению прочного мира на планете.

В завершение встречи Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов пожелал Наталье Герман крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.///nCa, 11 декабря 2024 г.

 

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