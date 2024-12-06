Делегация Туркменистана приняла участие в Совете министров ОБСЕ в Республике Мальта

5-6 декабря 2024 года делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой приняла участие в 31-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), состоявшемся в г. Валлетте, Республика Мальта.

Это ключевое мероприятие ежегодно собирает представителей 57 стран-членов ОБСЕ, и в этом году в нем приняли участие министры иностранных дел более 30 государств. В течение двух дней проведены пленарные сессии и несколько параллельных мероприятий.

Одной из главных тем обсуждения были текущие вызовы в сфере безопасности в Европе и Евразии, а также вопросы, касающиеся функционирования самой организации.

В ходе заседания были приняты решения о назначении руководителей на ключевые должности ОБСЕ, рассмотрен бюджет Организации на будущий год, включая другие вопросы, касающиеся работы ОБСЕ.

На пленарном заседании выступила заместитель министра иностранных дел Мяхри Бяшимова. Она подчеркнула важность партнерства Туркменистана с ОБСЕ в укреплении региональной стабильности, продвижении диалога и устойчивого развития. Особое внимание было уделено инициативам Туркменистана в политическом, экономико-экологическом и гуманитарном измерениях.

Глава туркменской делегации заявила, что за последние годы Туркменистан активизировал сотрудничество с ОБСЕ во всех трех измерениях. В контексте развития международной транспортной инфраструктуры Туркменистан выступает за более тесное сотрудничество и партнерское взаимодействие со всеми странами ОБСЕ.

Кроме этого, сотрудничество по экологическим вопросам отмечено в качестве одного из приоритетов. В этом контексте подчеркнута необходимость объединения усилий в этой сфере на глобальном, региональном и национальном уровнях, включая координацию действий каждого из государств.

Туркменская сторона выразила готовность продолжать сотрудничество с ОБСЕ, подтвердив приверженность принципам мира, доверия и нейтралитета.

Встреча с Государственным секретарем МИД Кипр

На полях 31-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ заместитель министра иностранных дел Туркменистана М.Бяшимова провела встречу с Государственным секретарем МИД Республики Кипр Андреасом Какурисом.

Стороны обсудили двусторонние отношения в политико-дипломатической сфере, включая усиление диалога по линии внешнеполитических ведомств. Отмечен плодотворный характер сотрудничества двух стран в рамках ООН.

В ходе встречи была выражена готовность укреплять договорно-правовую базу партнёрства между двумя странами в политико-дипломатической и торгово-экономической сферах.

Стороны условились работать над проектами соответствующих Меморандумов о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами для проведения политических консультаций в будущем.

Также выражена готовность сторон способствовать налаживанию диалога между ответственными ведомствами двух стран по развитию торгово-промышленной кооперации.

Встреча с управляющим директором Европейской службы внешних связей по Восточной Европе, России, Центральной Азии и ОБСЕ

Кроме этого, на полях 31-го заседания СМИД ОБСЕ заместитель главы внешнеполитического ведомства Туркменистана встретилась с управляющим директором Европейской службы внешних связей по Восточной Европе, России, Центральной Азии и ОБСЕ Михаэлем Зибертом.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двустороннего и многостороннего сотрудничества. Подчеркивалась важность существующих механизмов взаимодействия, включая Совместный комитет Туркменистан – ЕС, диалог по правам человека и межпарламентский диалог.

Особое внимание было уделено укреплению связей между ЕС и Центральной Азией. В этом контексте стороны затронули вопрос организации очередной встречи глав внешнеполитических ведомств формата ЕС – ЦА в Туркменистане в следующем году.///МИД Туркменистана, 6 декабря 2024 г.