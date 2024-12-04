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В Туркменистане запустили курсы по подготовке персонала для стартап-платформ в учебных заведениях

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В Туркменистане стартовал специальный курс для преподавателей и сотрудников 17 высших и средних профессиональных учебных заведений «Развитие платформ инновационного предпринимательства в профессиональных учебных заведениях. Основы бизнес-наставничества», сообщает Министерство образования Туркменистана.

Цель курса – создание стартап-платформ (бизнес-инкубаторов) во всех 17 учебных заведениях страны и подготовка персонала для этих платформ, а также обучение наставников, которые будут помогать молодым авторам идей – стартаперам – реализовывать на практике свои инновационные проекты.

Курс организован Министерством образования Туркменистана совместно с Национальными общественными объединениями «Союз экономистов Туркменистана» и «Достижения молодых Туркменистана» при поддержке бизнес-инкубаторов «Маслахатлы Чозгут», «Стартап Меркези» и «Экспорт Консалтинг».

Обучение проходит с 29 ноября по 10 декабря в Туркменском государственном университете имени Махтумкули, на базе Туркмено-индийского центра информационных технологий. В нем принимают участие 31 человек из профессиональных учебных заведений всех велаятов страны.

Программа курса включает такие темы, как:
• технологии запуска стартапа;
• эффективные маркетинговые стратегии для стартапов;
• цифровизация мониторинга реализации стартапов;
• технологические тенденции;
• искусственный интеллект и этические аспекты его использования;
• стадии развития стартапов и процессы наставничества.

Также предусмотрены практические занятия для получения навыков работы в бизнес-компаниях.

Организаторы курса надеются, что он даст толчок к внедрению инновационных подходов в учебных заведениях и повышению устойчивости их работы через коммерциализацию деятельности, что в конечном итоге будет способствовать экономическому развитию страны.

Важно отметить, что внедрение инноваций является основным источником развития и конкурентоспособности экономики. Около 40% бизнес-инкубаторов в мире работают в образовательных учреждениях. Именно в образовательно-научных комплексах формируется высокий потенциал идей и научных разработок, которым требуется организационная, юридическая и техническая поддержка.///nCa, 4 декабря 2024 г.

 

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