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Афганские и туркменские чиновники обсудили логистические аспекты проекта газопровода ТАПИ

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Представители различных государственных ведомств Афганистана во главе с заместителем министра финансов по таможенным вопросам и доходам Абдул Матином Саидом провели встречу с заместителем начальника Государственной пограничной службы Туркменистана Ёламановым, генеральным директором компании TAPI Pipeline Company Limited Мухамметмурадом Амановым и представителем Министерства иностранных дел Туркменистана. Об этом сообщает министерство финансов Афганистана.

В состав афганской делегации вошли чиновники из министерств горнодобывающей промышленности и нефти, национальной обороны, внутренних дел, по делам этнических групп, племен и пограничных дел, а также Национального управления безопасности.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы транспортировки технических специалистов, оборудования и транспортной техники на территорию Афганистана для реализации проекта газопровода ТАПИ, оформления виз для рабочих, а также создания временного пункта пропуска в Ислим Чешме на афгано-туркменской границе для облегчения перевозки оборудования.

По итогам встречи стороны договорились, что достигнутые договоренности будут официально оформлены путем обмена меморандумами между министерствами иностранных дел двух стран.

Туркменская сторона подтвердила свою приверженность ускорению реализации проекта ТАПИ и обеспечению его необходимыми ресурсами.///nCa, 4 декабря 2024 г.

 

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