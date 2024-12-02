Укрепление торгово-экономических связей в регионе: Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан разрабатывают соглашение об УЭО

Недавно состоялась встреча председателя Государственной таможенной службы Туркменистана Максата Худайкулыева с исполнительным секретарем Международного Центра Транспортной Дипломатии Игорем Руновым.

В центре внимания встречи стоял вопрос о заключении трехстороннего Соглашения о взаимном признании Уполномоченных Экономических Операторов (УЭО) с участием Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана.

Реализация данного проекта станет важным шагом в развитии транзитных коридоров, проходящих через территорию Центральной Азии, что будет способствовать укреплению экономического сотрудничества между странами региона.

Туркменская сторона проинформировала о прогрессе во внедрении программы УЭО в национальном масштабе и выразила готовность к изучению предложенного трехстороннего проекта.

Внедрение статуса УЭО позволит доверенным экономическим операторам пользоваться упрощенными форматами таможенного оформления, что существенно сократит время и затраты на перемещение товаров. ///nCa, 2 декабря 2024 г.