ПРООН поддерживает обучение по международным правовым стандартам для юристов и специалистов юстиции в Туркменистане

Ашхабад, 25–26 ноября 2024 года. Двухдневный обучающий семинар на тему «Международные стандарты верховенства права, адвокатской деятельности и правовой помощи в системах уголовного правосудия» был проведен в Министерстве Адалат Туркменистана. Мероприятие, организованно Программой развития ООН (ПРООН), собрало юристов, представителей судебной системы и правоохранительных органов для укрепления их потенциала в обеспечении правосудия в соответствии с международными стандартами.

Этот семинар стал первым мероприятием нового проекта ПРООН «Повышение потенциала коллегий адвокатов Туркменистана в области обеспечения прав человека», который совместно финансируется ПРООН и Британским посольством в Ашхабаде. Цель инициативы — улучшение правовой помощи уязвимым группам, совершенствование законодательной базы, регулирующей деятельность юридических профессий, и развитие цифровизации систем правовой помощи для повышения прозрачности и доступности.

В своем приветственном слове Заместитель Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане господин Томица Паович подчеркнул важность семинара для продвижения прав человека и верховенства права: «Этот семинар является важным шагом на пути к тому, чтобы юристы могли предоставлять справедливую и инклюзивную правовую помощь, особенно женщинам, людям с ограниченными возможностями и уязвимым группам населения. Интегрируя международные правовые стандарты и гендерно-чувствительный подход, мы стремимся укрепить систему правосудия и обеспечить, чтобы никто не остался позади».

Господин Майкл Фенн, Второй секретарь по политическим вопросам Британского посольства в Туркменистане, отметил значимость этого партнерства: «Поддержка юридической профессии в Туркменистане соответствует давнему стремлению Великобритании к защите прав человека и устойчивому развитию. Этот проект играет ключевую роль в развитии бесплатной правовой помощи для наиболее уязвимых групп, и мы гордимся сотрудничеством с ПРООН и коллегиями адвокатов в рамках этой важной инициативы».

Семинар был проведен под руководством международного эксперта госпожи Татьяны Зинович и включал в себя интерактивные сессии по таким темам, как принципы верховенства права, доступ к правосудию, сотрудничество между юристами и правоохранительными органами, а также этические стандарты в юридической практике. Участники также внесут свой вклад в разработку рекомендаций по законодательным реформам, направленным на приведение правовой базы Туркменистана в соответствие с международными стандартами.

Семинар подчеркивает приверженность Туркменистана достижению Целей устойчивого развития, в частности ЦУР 16 «Мир, правосудие и эффективные институты», а также выполнению целей, изложенных в Национальном плане действий по правам человека на 2021–2025 годы.

В рамках дальнейшей работы ПРООН анонсировала последующие мероприятия, запланированные на начало 2025 года, включая разработку комплексной Дорожной карты по созданию Национальной ассоциации адвокатов Туркменистана. Это станет следующим шагом в поддержку профессионализации и консолидации юридического сектора страны.

Данный проект подчеркивает важность международного сотрудничества в содействии юридическим реформам и создании более инклюзивной и справедливой системы правосудия для всех. ///nCa, 27 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)