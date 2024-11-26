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Президент Туркменистана принял сенатора США

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял сенатора США Стива Дейнса, члена Комитета по энергетике и природным ресурсам от штата Монтана. Встреча была посвящена обсуждению перспектив развития двусторонних отношений.

В ходе встречи стороны отметили важность развития взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и США. Американская сторона подчеркнула, что США придают важное значение развитию отношений с Туркменистаном.

Отношения между двумя странами включают в себя политико-дипломатическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное направления. В последние годы политический диалог между странами активизировался. Это позволяет сторонам эффективно обмениваться мнениями по вопросам глобальной повестки дня, таким как устойчивое развитие, обеспечение безопасности и изменение климата.

Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, которое является одним из основных векторов взаимодействия. Отмечен продуктивный характер сотрудничества с крупнейшими американскими компаниями, участвующими в реализации важных проектов в Туркменистане. В данном контексте отмечался большой вклад в это Делового совета «Туркменистан–США».

Президент Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан реализует стратегию диверсификации маршрутов экспорта энергоресурсов. При этом страна выступает за развитие партнерства с учетом интересов производителей, потребителей и транзитеров.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в наличии широких возможностей для развития двустороннего сотрудничества и обменялись наилучшими пожеланиями.

В МИД Туркменистана обсуждены актуальные вопросы туркмено-американского сотрудничества

25 ноября 2024 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Сенатором США от штата Монтана, членом комитета Сената США по энергетике и природным ресурсам Стивом Дэйнсом.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, связанных с дальнейшим укреплением многоплановых связей между Туркменистаном и США. Были обсуждены ключевые аспекты партнерского взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Особо подчёркнута активная динамика развития политических связей на высшем государственном уровне.

Стороны отметили системный характер сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Государственным департаментом США. В этом контексте озвучена важная роль регулярных политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами.

Кроме этого, стороны обменялись мнениями о дальнейшем углублении двустороннего экономического сотрудничества.

В этой связи выделена эффективность деятельности Делового совета «Туркменистан–США», очередное заседание которого намечено на декабрь текущего года. Была подтверждена высокая результативность многолетнего сотрудничества с такими ведущими компаниями США, как «General Electric», «Boeing», «John Deere», «Caterpillar» и др.

Наряду с традиционными областями двустороннего партнерства, стороны рассмотрели новые направления взаимодействия, среди которых отмечен финансово-банковский сектор.

В продолжении беседы, собеседники также обсудили актуальные вопросы, связанные с реализацией крупномасштабных, долгосрочных международных энергетических проектов, инициированных Туркменистаном. Особое внимание было уделено проектам, осуществляемым совместно с соседними странами.

В завершении встречи стороны условились продолжать политические контакты. //////nCa, 26 ноября 2024 г.

 

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