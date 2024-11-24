Незабываемый вечер немецкой классической музыки в Ашхабаде

В рамках Недели культуры Европейского Союза в Туркменистане состоялось яркое музыкальное событие. Ашхабадский Музыкально-драматический театр имени Махтумкули стал площадкой для незабываемого вечера классической музыки.

Открывая концерт, Посол Германии в Туркменистане Бернд Хайнце отметил особую роль немецкой музыки в мировой культуре. Он подчеркнул, что такие композиторы, как Бах, Бетховен и Вагнер, являются лишь вершиной айсберга, и немецкая музыкальная традиция насчитывает множество выдающихся имен.

Концерт стал настоящим музыкальным путешествием по эпохам и стилям. Сопрано Нарине Егиян, струнный квартет Кленке и контрабасист Альф Мозер представили произведения, охватывающие широкий хронологический диапазон – от барокко Генделя до романтизма Шумана и Штрауса. Зрители смогли насладиться лирическими ариями и фрагментами из ораторий и опер, демонстрирующими высочайшее мастерство исполнителей.

Исполнители представили также произведения таких мэтров классики, как Моцарт, Гайдн, Вебер, Мендельсон, Регер и Легар. Не все они родом из Германии, но родились и творили в одной из немецкоязычных стран.

Сопрано Нарине Егиян родилась в Армении и в настоящий момент являясь гражданкой Германии, проживает в Берлине. Она получила образование в Государственной консерватории своего родного города Ереван. В 2013-2018 гг. она входила в основной состав ансамбля солистов Государственной оперы. В последние несколько лет Нарине Егиян является артисткой-фрилансером. Помимо гастролей в оперных театрах, она посвящает себя преимущественно концертной литературе по пению, а также выступает в качестве исполнительницы ораторий

На протяжении 30 лет Квартет Кленке в неизменном составе обогащает международную концертную деятельность. Аннегрет Кленке (первая скрипка), Беате Хартманн (вторая скрипка), Ивонн Улеманн (альт) и Рут Кальтенхойзер (виолончель) зарекомендовали себя как один из самых значимых струнных квартетов Германии и являются «одним из самых выдающихся европейских объединений»

Контрабасист Альф Мозер является членом Берлинской государственной капеллы. С гастролями со своим оркестром и различными камерными ансамблями он посетил многие страны мира.

Выступление немецких музыкантов в Ашхабаде стало ярким примером культурного сотрудничества между Туркменистаном и Германией. Концерт не только познакомил туркменскую публику с богатым наследием немецкой классической музыки, но и укрепил культурные связи между Германией и Туркменистаном. ///nCa, 24 ноября 2024 г.