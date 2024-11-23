Порадуйте себя покупками в Стамбуле, где искусство и стиль идут рука об руку

Хотите получить свою дозу шопинг-терапии в одном из лучших торговых городов мира, когда сейчас в ноябре магазины предлагают скидки и устраивают распродажи? В таком случае вам нужно в Стамбул, ведь здесь самые талантливые творцы создают вещи, отражающие его многокультурность. Стамбул — это сокровищница для любителей шопинга, где найдутся самые различные варианты, от улиц с роскошными бутиками до оживленных рынков. Интересуют ли вас предметы роскоши, дизайнерская одежда или традиционные сувениры, в Стамбуле вы обязательно найдете что-то по душе.

Традиционный поход по старинным базарам

Один из самых колоритных способов познакомиться со Стамбулом — это посещение его исторических рынков. Наиболее популярные из них, Гранд-базар и Египетский базар, представляют собой безупречное сочетание незабываемой обстановки со звуками и оттенками, которые есть только здесь. Гранд-базар похож на гигантский лабиринт и является одним из старейших и крупнейших торговых комплексов в мире. Прогуливаясь по его улочкам, вы познакомитесь с давними ремесленными традициями, увидите товары высочайшего качества, в том числе анатолийские ковры, кожаные изделия, лампы ручной работы и наряды из шелка, а за разговором с продавцами даже сможете выпить турецкого чая из стаканов-тюльпанов. Затем направляйтесь вглубь базара, в традиционные турецкие столовые esnaf lokantası, насчитывающие не один десяток лет, и попробуйте аутентичные блюда. В свою очередь, Египетский базар — это радость для глаз и уникальные ароматы разноцветных продуктов, в том числе специй и лукума, которыми уставлены прилавки.

Полезный совет: на Гранд-базаре можно найти множество изделий на все времена от искусных мастеров. В частности, здесь развита многовековая традиция работы с золотом, поэтому предлагаем вам приобрести уникальные ювелирные изделия в качестве отличного подарка на память о поездке.

Торговые центры, где можно провести целый день

Более современная атмосфера царит в стильных торговых центрах Стамбула. Они открыты с 10 утра до 10 вечера, имеют собственные парковки, оснащены кондиционерами и оборудованы для лиц с ограниченными возможностями — одним словом, комфортное посещение гарантировано. В торговых центрах продается бесчисленное множество товаров, в том числе люксовых брендов, а также есть рестораны, кафе и кинотеатры, поэтому здесь можно прекрасно провести целый день с семьей или друзьями. Кроме того, предлагаемые развлечения, в частности игровые площадки и тематические парки, порадуют юных посетителей, чтобы можно было спокойно и без хлопот отправиться за покупками всей семьей.

Полезный совет: так как по выходным бывает многолюдно, постарайтесь посетить торговые центры в будни для более размеренного времяпрепровождения.

Торговые улицы: сходить за покупками, поесть и отдохнуть

В Стамбуле также есть оживленные торговые улицы, поражающие разнообразием форматов: от небольших бутиков до магазинов элитных брендов. Модный квартал Нишанташи — это центр притяжения местных дизайнеров. Вдоль его главной торговой улицы, Абди Ипекчи, выстроились магазины международных люксовых брендов и бутики, а также фешенебельные рестораны, кафе и художественные галереи. На анатолийской стороне города прекрасные покупки можно сделать на Багдадском проспекте. Прежде всего он знаменит местными и международными люксовыми брендами и эксклюзивными дизайнерскими вещами. Улица Истикляль, протянувшаяся от площади Таксим до Тюнеля в Бейоглу, — еще одна торговая артерия со множеством магазинов, предлагающих уникальные товары от одежды до украшений. Почувствуйте более непринужденную и размеренную атмосферу, проходя по знаменитым галереям в стиле неоклассики, ведущим к изумительным магазинам и книжным лавкам.

Полезный совет: на улицах Истикляль и Абди Ипекчи, а также на Багдадском проспекте находится множество превосходных ресторанов и кафе нового поколения. Не забудьте устроить приятный перерыв на обед в этих заведениях.

Для любителей винтажа

Стамбул — это еще и кладезь антикварных и подержанных вещей. Если вы их коллекционируете или просто предпочитаете экологичные покупки, отправляйтесь в квартал Чукурджума, расположенный между районами Галатасарай и Джихангир. Здесь вдоль улиц протянулись магазинчики, полные тайных сокровищ, от традиционных ковров до стильной мебели XX века. Другое местечко, где находятся лучшие антикварные лавки и магазины подержанных вещей, — Балат. Этот многонациональный район на берегу Золотого Рога специализируется на антиквариате со времен Османской империи. Проходящие здесь аукционы и сегодня остаются одним из самых захватывающих событий в городе. Для коллекционеров оригинальных предметов старины идеально подходит Ферикей, квартал в районе Шишли. На Антикварном рынке Ферикей более 200 продавцов торгуют такими интересными товарами, как наборы монет, старинные украшения и винтажная одежда.

Полезный совет: в каждом районе по определенным дням недели открывается свой колоритный рынок. Не упустите шанс погрузиться в оживленную атмосферу этих рынков, антикварных лавок и барахолок. ///nCa, 23 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)