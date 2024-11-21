Туркменистан присоединяется к СИТЕС, усиливая регулирование торговли дикими животными и охрану природы в Центральной Азии

Женева, 20 ноября 2024 г. – Секретариат Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), приветствует Туркменистан в качестве 185-й Стороны Конвенции. С присоединением Туркменистана торговля видами дикой природы, включенными в список СИТЕС, в Центральной Азии регулируется положениями данное конвенции, что знаменует собой единый подход к сохранению биоразнообразия в регионе, известном своими уникальными экологическими ландшафтами и видами.

СИТЕС официально вступит в силу для страны 2 января 2025 г.

Охватывая обширные пустыни, высокие горные хребты и великие степи, Туркменистан весьма богат различными видами флоры и фауны, которые перечислены в Приложениях СИТЕС. Это 94 вида фауны и 15 видов флоры. Среди знаковых диких животных региона есть такие виды, как азиатская дрофа-красотка (Chlamydotis macqueenii), могильник (Aquila heliaca) и персидский леопард ( Panthera pardus saxicolor ), которые перечислены в Приложении I из-за их уязвимости.

Бабаныязов Чарыгелди, Министр охраны окружающей среды Туркменистана сказал: «Сегодня Туркменистан присоединился практически ко всем международным Конвенциям, направленным на сохранение и приумножение животного мира планеты. Несмотря на то, что страна только сейчас ратифицировала СИТЕС, все это время она неукоснительно соблюдала основные положения этого международного договора. Туркменистан готов к активному сотрудничеству в рамках СИТЕС как на региональном, так и на международном уровне, в том числе по сапсану (Falco peregrinus), который встречается в Туркменистане».

Сапсан, включенный в Приложение II СИТЕС, входит в число видов, внесённых в список СИТЕС, который, как ожидается, будет обсуждаться на 20-м заседании Конференции сторон СИТЕС (CITES CoP20). Форум пройдет в Самарканде в 2025 году.

Предстоящая встреча, совпадающая с 50-й годовщиной вступления Конвенции в силу в 1975 году, предоставит Туркменистану и другим сторонам СИТЕС возможность предложить и принять решения, которые обеспечат надлежащее регулирование международной торговли видами, включенными в список СИТЕС, и не будут наносить ущерба их выживанию в дикой природе.

Генеральный секретарь СИТЕС г-жа Ивонн Игуэро заявила: «Присоединение Туркменистана к семье СИТЕС — это долгожданная веха. С 185 участниками Конвенция приближается к всеобщему охваты, усиливая свое влияние во всем мире. Присоединение Туркменистана, наряду с предстоящей КС20 СИТЕС в Самарканде, подчеркивает приверженность региона Центральной Азии реализации конвенции. Мы с нетерпением ждем совместной работы, чтобы гарантировать, что торговля дикими животными останется законной, устойчивой и отслеживаемой, подкрепленной строгим соблюдением на местах».

О СИТЕС

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), была подписана 3 марта 1973 года и вступила в силу 1 июля 1975 года. С 184 сторонами (183 страны + Европейский союз) она остается одним из самых мощных в мире инструментов сохранения дикой природы посредством регулирования международной торговли более чем 40 900 видами диких животных и растений. Виды, включенные в СИТЕС, используются людьми во всем мире в повседневной жизни для производства продуктов питания, медицинских услуг, мебели, жилья, туристических сувениров, косметики или моды. СИТЕС стремится обеспечить, чтобы международная торговля такими видами была устойчивой, законной и прослеживаемой и способствовала как жизнеобеспечению сообществ, которые живут ближе всего к ним, так и национальной экономике для здоровой планеты и процветания людей в поддержку Целей устойчивого развития ООН. ///nCa, 21 ноября 2024 г.