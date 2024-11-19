Ашхабад погрузится в атмосферу Кореи на Неделе корейской культуры

В Ашхабаде 22-23 ноября пройдет Неделя корейской культуры. Организаторы обещают насыщенную программу, которая позволит жителям и гостям города окунуться в удивительный мир корейских традиций и искусства.

22 ноября все желающие смогут посетить торгово-развлекательный центр “Аркач”, где с 17:00 до 19:00 будет проходить специальная культурная программа. Гостей ждет:

• Фотозона в корейском стиле: великолепная возможность создать незабываемые фотографии на фоне ярких декораций, передающих атмосферу Кореи.

• Мастер-классы: участники смогут своими руками создать уникальные сувениры – перламутровые брелоки и зеркала.

• Дегустация корейских снеков: прекрасная возможность познакомиться с традиционными корейскими вкусами.

Вход на мероприятия в ТРЦ “Аркач” свободный.

23 ноября в 19:00 в Музыкально-драматическом театре Туркменистана имени Махтумкули состоится грандиозный концерт. Корейские исполнители представят свои лучшие произведения в сопровождении Государственного симфонического оркестра Туркменистана. Это будет незабываемый вечер, наполненный мелодией и эмоциями.

Билеты на концерт можно получить в Посольстве Республики Корея 20 и 21 ноября с 10:00 до 20:00 (обеденный перерыв с 12:30 до 13:30).

Неделя корейской культуры – это прекрасная возможность расширить кругозор, познакомиться с богатой культурой Кореи и укрепить дружеские связи между Туркменистаном и Южной Кореей. ///nCa, 19 ноября 2024 г.