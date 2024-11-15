Туркменистан: Цифровая трансформация набирает обороты

В Ашхабаде начала свою работу XVII Международная выставка и научная конференция «Türkmentel – 2024», посвященная телекоммуникациям, информационным технологиям и телерадиовещанию.

Форум собрал представителей более 200 компаний из 30 стран мира, в том числе из Соединённых Штатов Америки, Австралии, Азербайджана, Великобритании, Объединённых Арабских Эмиратов, Эстонии, Ирана, Финляндии, Франции, Казахстана, Германии, Китая, Республики Корея, Афганистана, Российской Федерации, Турции, Швейцарии, Украины. Среди участников – такие гиганты ИТ-рынка, как «Thales», «Nokia», «Huawei», «Amazon Project Kuiper», «Dell Technologies», «Samsung», «KT Corporation» и «SpaceX».

Выставка демонстрирует достижения Туркменистана в области цифровизации. Особое внимание уделено реализации «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы». На стендах государственных компаний представлены единый портал государственных услуг (e.gov.tm) и система «Одно окно» («Bir penjire»), предоставляющая электронные услуги гражданам и бизнесу.

Компании «Altyn asyr», «Aşgabat şäher telefon ulgamy» и «Türkmentelekom» презентуют свои услуги мобильной связи, интернета и IPTV.

Ведущие мировые производители, такие как Huawei», «Nokia», «Europeer Xchange», «Thales», «Motorola», «Delta», «Atempo», «Colvir», «LS Cable & System», «Azertelekom», «QazPost» и «Ozon», знакомят посетителей с новейшими разработками в сфере связи. Некоторые из компаний являются давними партнёрами Туркменистана по внедрению высококачественной оптико-волоконной, мобильной связи, интернет-технологий.

Важную роль в цифровой трансформации играют и частные компании. Они разрабатывают программное обеспечение, мобильные приложения, цифровые сервисы и торговые платформы. Туркменские компании «Belet», «Ýokary tilsimatlar Merkezi», «Nokat kompýuter», «Oguzabat», «Belli asman», «Imdat elektronika», «Jebisli gadam» и частные предприятия «Nurly Tolkun», «Ak Toprak» и «Üznüksiz hyzmat» демонстрируют свои решения для различных отраслей экономики.

Особое внимание уделено развитию отечественной электронной промышленности. Хозяйственное общество «Aýdyň gijeler» представляет свою электронную и электротехническую продукцию, включая системы радиосвязи и кабели. В стране налажен выпуск компьютеров и информационного оборудования.

На выставке также представлены информационные серверы и приборы учета от туркменской компании «Tehno merkez».

Научная конференция «Türkmentel – 2024» посвящена актуальным вопросам цифровой трансформации. Эксперты обсуждают перспективы развития телекоммуникационных систем, информационной безопасности, искусственного интеллекта и спутниковых технологий.

Туркменистан активно работает над развитием цифровой экономики, мобильной связи, интернета, почтовых услуг и кибербезопасности. В стране обеспечено высокоскоростное интернет-соединение во всех населенных пунктах. Реализуются проекты по прокладке оптико-волоконных линий связи, в том числе по маршруту Серхетабат–Герат, что позволит увеличить транзит связи в направлении Афганистана, Пакистана и Индии.

Кроме того, активно развивается сотрудничество с ведущими международными организациями, включая специализированные учреждения ООН. В рамках проекта «Содействие внедрению пилотной системы межведомственного электронно-информационного обмена в Туркменистане» ведутся работы по внедрению платформы X-Road, которая поможет ускорить и улучшить надёжность обмена данными между государственными учреждениями.

Инновации в области цифровых технологий и решений кибербезопасности были обсуждены в рамках секции. Как подчёркивалось, в цифровом пространстве важнейшими задачами являются обеспечение безопасности данных, борьба с кибер­угрозами и разработка соответствующего программного обеспечения. Представители зарубежных компаний ознакомили с последними разработками в этой области.

Конференция «Türkmentel – 2024» стала площадкой для обмена опытом и обсуждения новых направлений развития информационно-коммуникационных технологий. Сегодня научная конференция продолжит свою работу в специализированных секциях на темы: «Будущие пределы коммуникаций», «Спутниковые технологии, руководства и услуги: поддержка устойчивой экономики» и «Создание этичных, инклюзивных цифровых сообществ: стратегия устойчивой цифровизации».///nCa, 15 ноября 2024 г.