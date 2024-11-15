Региональный семинар ОБСЕ содействует развитию «зеленой» энергетики в Центральной Азии

Семинар, организованный Государственным энергетическим институтом Туркменистана, прошел в гибридном формате: студенты и преподаватели Энергетического института присутствовали очно, а другие участники и эксперты присоединились онлайн.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде инициировал проведение семинара с целью предоставления платформы для регионального диалога на уровне экспертов и содействия обмену передовым опытом в области интеграции возобновляемых источников энергии в энергетические проекты, содействия развитию зеленых технологий и сокращения углеродного следа.

В своем послании участникам семинара Джон МакГрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, сослался на Решение 2013 года Совета министров в Киеве «О сокращении воздействия на экологию деятельности в области энергетики в регионе ОБСЕ», в котором говорилось, что «ответственное и устойчивое управление природными и энергетическими ресурсами может улучшить состояние окружающей среды, сдержать изменение климата, стимулировать экономический рост и способствовать безопасности и стабильности».

Международные и национальные эксперты изучили проблемы и возможности, связанные с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве зеленой энергии. Дискуссии были сосредоточены на зеленом водороде как топливе будущего, связи между климатом и зеленой энергией и влиянии водорода на окружающую среду и климат.

«Расширение использования зеленых технологий, снижение зависимости от ископаемого топлива и диверсификация источников энергии имеют решающее значение для обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и во всем регионе ОБСЕ», — подчеркнул МакГрегор.

«Я убежден, что этот семинар откроет новые перспективы в решении возникающих возможностей и проблем в энергетическом секторе», — добавил он.

Семинар также дал представление о солнечной тепловой системе и подчеркнул зеленый ресурсный потенциал солнечной энергии. Участники обменялись мнениями об автономных домах как важных потребителях зеленой энергии. ///Центр ОБСЕ в Ашхабаде, 15 ноября 2024 г.