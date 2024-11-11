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Корея выделит 3 миллиона долларов на поддержку мер по борьбе с изменением климата в Центральной Азии

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Правительство Кореи заявило о выделении в течение следующих трех лет 3 миллионов долларов США на поддержку инициатив в области изменения климата в странах Центральной Азии, передает агентство «Рёнхап».

Министерство финансов страны сообщило, что соглашение о выделении средств в Фонд подготовки проектов по климату и устойчивому развитию было подписано в пятницу во время встреч на уровне министров, проведенных в Казахстане в рамках программы ЦАРЭС Азиатского банка развития (АБР). Программа представляет собой партнерство 11 стран и партнеров по развитию, направленное на содействие региональному развитию и сотрудничеству.

Министры стран ЦАРЭС запустили Региональный Климатический Фонд и приняли План действий по изменению климата
https://www.newscentralasia.net/2024/11/08/ministry-stran-tsares-zapustili-regionalnyy-klimaticheskiy-fond-i-prinyali-plan-deystviy-po-izmeneniyu-klimata/

Корея является членом-учредителем недавно созданного фонда АБР, и, по данным министерства, ее вклад будет самым крупным среди стран-учредителей фонда.

Средства фонда будут использованы для строительства инфраструктуры, продвижения энергетических проектов и поддержки сельского хозяйства, рыболовной отрасли и стабилизации региональных цепочек поставок.

Министерство заявило, что фонд, как ожидается, поможет укрепить связи и партнерские отношения между Кореей и странами Центральной Азии, и надеется, что вклад Сеула приведет к реализации различных проектов, направленных на борьбу с изменением климата. ///nCa, 11 ноября 2024 г.

 

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