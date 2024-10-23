Туркменистан и Турция обсуждают грузоперевозки вдоль Среднего Коридора

Генеральный Директор Агентства транспорта и связи при Кабинете Министров Туркменистана Мамметхан Чакыев посетил Турцию для участия в Мировом конгрессе Международной дорожной федерации (IRF), который проходил с 15 по 18 октября.

На полях форума Чакыев провел встречу с делегацией Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Турецкой Республики (UND), сообщает портал новостей транспортного сектора Lojiyol.

Встреча состоялась при участии генерального директора Генерального директората по регулированию транспортных услуг Мурата Баштора, директора департамента Хасана Боза, генерального консула Туркменистана в Стамбуле Мухамметнура Овезова и представителя Туркменского транспортно-логистического центра (TULM) Оразмурата Хыдырова.

На переговорах был рассмотрен вопрос об участии транспортной системы Туркменистана в быстро растущих международных автомобильных перевозках из Китая в Европу и по другим направлениям по Среднему коридору.

Чакыев сообщил, что к 2025 году к туркменскому морского флоту Ro-Pax добавятся еще два судна, что особенно важно для регулярного сервиса через Каспийское море. Кроме того, была предоставлена информация о проводимой туркменскими властями работе по снижению визовых сборов для водителей в рамках продолжающихся переговоров между UND и TULM.

Чакыев и Баштор провели консультации по важным событиям в области транспорта между двумя странами. Транспортные ведомства обеих стран достигли соглашения по таким вопросам, как таможенное оформление, посещение порта Туркменбаши и использование электронных проездных документов на пространстве тюркских государств в 2024 году. ///nCa, 23 октября 2024 г.