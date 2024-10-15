Туркменистан готовится принять CIET-2024

В Ашхабаде уже сейчас активно готовятся к проведению Международной конференции и выставке «Строительство, промышленность и энергетика Туркменистана» (CIET 2024), которая состоится в следующем месяце, 3-5 ноября 2024 года. Проведение конференции является совместной инициативой Министерства строительства и архитектуры Туркменистана, Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана, Государственного концерна «Туркменхимия», Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог и Торгово-промышленной палаты Туркменистана, на базе которой, собственно, и состоится международный слёт.

CIET 2024 нацелен на комплексное привлечение иностранных инвестиций в строительный, промышленный и энергетический сектора национальной экономики, многоаспектное освоение экономического потенциала отечественных производственных сил страны, интеграцию и укрепление сотрудничества между государствами региона, а также налаживание результативных взаимоотношений с компаниями и международными организациями. Ожидается, что в рамках предстоящей конференции будут обсуждены насущные вопросы ускорения монетизации и диверсификации энергетических ресурсов, современные тенденции в архитектуре и градостроительстве, потенциал «умного» города Аркадаг, производство качественных строительных материалов и финансирование новых инфраструктурных проектов, роль государственно-частного взаимодействия в развитии строительства и промышленности.

Кроме того, на полях конференции делегаты из десятков стран мира рассмотрят перспективные проекты, реализация которых позволит вывести экономическое развитие Туркменистана на качественно новый уровень. Речь также пойдет о вызовах и перспективах, а также роли технологических инноваций и человеческого капитала в промышленности, строительстве и энергетике.

В рамках конференции также пройдут круглые столы, семинары, в ходе которых национальные и иностранные эксперты расскажут участникам о современных тенденциях, наблюдаемых на рынке строительных, промышленных и энергетических услуг. Отдельное внимание будет приковано и к выставке, которая, как предполагается, станет интерактивной платформой рассматриваемых проектов и изучаемых вопросов по соответствующим направлениям.

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время Туркменистан обладает стратегическим преимуществом в деле воплощения в жизнь крупных энергетических и инфраструктурных проектов, в том числе таких как строительство международного газопровода «Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия», который откроет туркменской стороне доступ к южно-азиатскому газовому рынку. Другое важное направление работы – модернизация действующих и создание новых электростанций. Как известно, Туркменистан за последние годы превратился в одного из крупных поставщиков электроэнергии в регионе, что открывает большое окно возможностей для инвесторов со всего мира.

В числе приоритетных направлений работы конференции – развитие градостроительной отрасли, расширение которой позволяет параллельно открывать новые грани промышленного потенциала. Две сферы тесно связаны: за новыми градостроительными инициативами, такими как, например, строительство второй очереди города государственного значения Аркадаг, стоят реальные возможности развертывания широкомасштабного строительного производства. Таким образом, зарубежным инвесторам будет представлен широкий спектр перспектив для продуктивной работы в Туркменистане.

Именно эти перспективы станут движущей силой дальнейшего экономического развития Туркменистана, свою лепту в который привнесут новые проекты и соглашения, достигнутые на полях CIET – 2024.

Для более подробной информации переходите на официальный сайт мероприятия https://ciet-turkmenistan.com/ru

///nCa, 15 октября 2024 г. (Материал предоставлен Организационным комитетом CIET2024)