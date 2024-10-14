Пресс-тур в Измир – Часть #7: Кошки Измира 14/10/2024 By Admin Невозможно побывать в Турции и не влюбиться в кошек. Кошек в Турции любят, скорее, балуют. Возможно, кошки в Турции считают своим божественным правом быть любимыми и избалованными. ///nCa, 14 октября 2024 г. Related posts: Пресс-тур в Измир – Часть #1: Распахнутые объятия и добрые улыбки: гостеприимство Измира Пресс-тур в Измир – Часть #6: Измир – город, куда хочется возвращаться – Для какого туризма подходит Измир? Пресс-тур в Измир – Часть #3: Мечеть Пазарьери – символ межрелигиозной гармонии Пресс-тур в Измир – Часть #4: Эфес – прикосновение к античным цивилизациям – Один день из жизни эфесянина Пресс-тур в Измир – Часть #2: Сказочный мир Алачаты Пресс-тур в Измир – Часть #5: Музей оливкового масла Кёстем в Урле – Путешествие в историю оливкового производства Пресс-конференция: Посол Ахмет Демирок рассказал о последних достижениях в туркмено-турецких отношениях Неудачный переворот в Турции – инцидент глобальной значимости – Часть Первая Журналисты ощутили сердце Великого шелкового пути – часть 2 Измир вошел в Десятку лучших городов 2024 года по версии Lonely Planet