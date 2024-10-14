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Пресс-тур в Измир – Часть #7: Кошки Измира

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Невозможно побывать в Турции и не влюбиться в кошек.

Кошек в Турции любят, скорее, балуют. Возможно, кошки в Турции считают своим божественным правом быть любимыми и избалованными. ///nCa, 14 октября 2024 г.

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