ИСТИНА ДЛЯ ДИПЛОМАТА: Часть 10 – Логика Махтумкули Фраги и алгоритм нейтралитета

Сапар Бердиниязов и Бегенч Караев

«Великое и богатое по содержанию наследие Махтумкули предопределило основу внешней политики Туркменистана: его незыблемые идеи о мире, справедливости, гуманизме, дружбе и братстве, об уважении всех и каждого оказывают существенное влияние на взаимодействие с другими государствами».

Из выступления Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на Международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития», г. Ашхабад, 11 октября 2024 г.

Под председательством Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Ашхабаде 11 октября 2024 года состоялся международный форум «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития». Этот крупный международный форум стал центральным событием нынешнего года, посвященного празднованию 300-летнего юбилея великого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги. О весьма высоком уровне форума свидетельствует и то, что в его работе приняли участие президенты девяти государств, руководители парламентов и члены правительств иностранных государств, международных организаций, а также известные учёные, дипломаты, деятели культуры и искусства.

Национальный девиз года – «Кладезь разума Махтумкули Фраги» предопределил насыщенную программу, содержание которой была наполнена также и мероприятиями широкого международного масштаба.

Имя Махтумкули Фраги, по праву являющегося основоположником современной туркменской классической литературы, вошел в анналы крупнейших мыслителей Востока, озарившего средневековый Запад своим творческим и научным импульсом грядущей цивилизации. Не случайно поэтому, что литературное-философское наследие выдающегося поэта признано на международном уровне как бесценная составляющая культурного сокровища всего человечества. В его произведениях ярко выражены общечеловеческие ценности, которые никогда не потеряют своего значения, такие как любовь к Родине, гуманизм, миролюбие, творчество, братство.

Общечеловеческая значимость философского и литературного наследия Махтумкули Фраги признана во всем мире, прежде всего крупными решениями авторитетных международных организаций. В частности, Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) 2024 год объявлен «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги». Коллекция рукописей Махтумкули Фраги внесена в реестр «Память мира» Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Также в Список памятных дат совместного празднования ЮНЕСКО включено 300-летие со дня рождения поэта. Всё это – дань высокого уважения великому сыну туркменского народа.

В настоящее время коллекция стихотворений Махтумкули Фраги, являющаяся государственной собственностью Туркменистана, состоит из более 80 диванов, которые включают в себя сохранившиеся старинные копии рукописей его произведений XVIII-XIX веков. Имеются также копии рукописей, которые в настоящее время хранятся в фондах Ташкента, Санкт-Петербурга, Лондона, Будапешта, Стамбула, и некоторые из них относятся непосредственно к XVIII веку. По признанию ЮНЕСКО, данная коллекция стихов Махтумкули считается как редкий образец письменного наследия не только туркменского народа, но и народов всего тюркоязычного мира, воплощением образцового примера восточной литературы.

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов является инициатором создания в живописных предгорьях Копетдага культурно-паркового комплекса, в центре которого и располагается памятник выдающемуся классику национальной и мировой литературы. По идее национального Лидера, уникальным компонентом архитектуры комплекса стала аллея знаменитых поэтов-классиков и мыслителей с мировым именем, представляющих различные страны и континенты. Монументы, установленные в их честь, олицетворяют дружбу, братство и добрососедство народов, к чему призывал в своих бессмертных произведениях Махтумкули Фраги.

Помимо литературного наследия, огромное значение произведений Махтумкули заключается и в том, что они представляют собой хронологическую энциклопедию, в которой систематически и подробно описываются происходившие в середине и во второй половине XVIII века политические и экономические события на территории Туркменистана и в соседних странах. Следовательно, сегодня трудно всесторонне осмыслить региональные и более широкие международные события того периода, не изучая литературное наследие Махтумкули Фраги.

В этой связи, наследие Махтумкули становится все более значимым в контексте событий как его исторической эпохи, так и современности, анализ которых помогает вникнуть в суть многих проблем человечества, в том числе мировой и региональной политики.

В подтверждение этому можно процитировать следующий тезис из выступления на форуме Президента Российской Федерации Владимира Путина: «Далеко опередивший свою эпоху, Махтумкули никогда не останавливался в творческом и духовном поиске и всегда стремился к познанию и истине. Силой своего гения он сумел предвосхитить будущее своего края и народа. Своим творчеством Махтумкули неизменно взывал к чистоте, справедливости и равенству не только в отношениях между людьми, но и между целыми государствами, между нациями. Выступал за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства и прозорливо старался донести эти свои мысли до последующих поколений, призывая к согласию и ответственности, толерантности и пониманию, уважению и солидарности. Всё это и сегодня близко и понятно здравомыслящим людям. И особенно актуально и востребовано в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты, и этот естественный процесс носит необратимый характер».

Эти мысли Президента России еще раз подчеркивают актуальность в современную эпоху идей Махтумкули о необходимости мирных и добрососедских отношений между государствами, обращение к которым возможно будет способствовать формированию новых подходов ко многим животрепещущим вопросам международных отношений. В контексте происходящей трансформации современного миропорядка, российский лидер охарактеризовал идеи Махтумкули как призыв к «справедливости и равенству не только в отношениях между людьми, но и между целыми государствами, между нациями». Такая интерпретация наследия великого туркменского поэта выводит его значимость далеко за масштабы одной нации или даже региона.

Интересным фактом истории является то, что по некоторым данным, в день рождения Махтумкули – 18 мая 1724 года, состоялась коронация Екатерины I в качестве императрицы России в московском Успенском соборе. Это было пиковым моментом эпохальной времени, когда Россия Великого Петра находилась в зените славы и уверенно взошла на пьедестал мировых держав.

Несколько забегая вперед скажем, что, спустя более чем полвека – в 1780 году императрица Екатерина II, титулованная Великой, продемонстрировала превентивную силу нейтралитета, которая была охарактеризована как «вооруженная».

В 70-е годы XVIII века в регионе Центральной Азии и восточной части Среднего Востока начался распад достаточного мощного Дурранийского Афганистана после смерти его создателя Ахмад-шаха в 1773 году и прихода к власти его сына Тимура. Как известно из истории, государство Дуррани со столицей в Кандагаре было провозглашено в конце первой половины вышеуказанного столетия в период ослабления империй Великих Моголов и Надир-шаха. В состав нового государства тогда вошли Хорасан и Сеистан – на западе, Синд, Кашмир и Пенджаб – на юго-востоке, а также заселенные таджиками и узбеками районы левобережья Амударьи – на севере. Эта региональная держава была скреплена неустойчивым союзом земель и племен, и после смерти Ахмада-шаха Дуррани, началась борьба между крупными феодалами.

Афганистан распался на уделы, которыми правили враждовавшие между собой ханы и малики. Махтумкули был свидетелем тогдашнего хаоса, где наибольшие страдания несли не столько подданные соседних империй, эмиратов и ханств, сколько народы и племена региона, не имевшие своей государственности и соответственно не обладавшие легитимной силой для самозащиты. В частности, туркмены, восставшие против агрессии и тирании окружающих правителей, характеризовались ими не иначе как мятежники, грабители и т.п. В эти дни Фраги особенно глубоко переживал отсутствие государственности своего народа, а также братоубийственные распри и раздоры в соседних странах. Известный исследователь Среднего Востока и Центральной Азии Арминий Вамбери в своей книге «Путешествие по Средней Азии» писал: «Туркмены часто поднимали восстания против феодальных государств, беспрерывно воевавших между собой за обладание Закаспием. Каджарские шахи, хивинские ханы, бухарские эмиры совершали карательные походы, грабя и разоряя туркменские кочевья и аулы».

В свое пятидесятилетие Махтумкули написал небольшое по объему стихотворение «Mert bolmaz» (Трус не будет смелым), где передал глубину отчаянности от, казалось бы, безнадежной жизни, об уходе в мир иной великих личностей и умножении мелких князьков. При этом он имел в виду также и смерть почитаемого им Ахмад-шаха Дуррани в 1772 году и борьбу за власть его наследников. В частности, в нашем, практически подстрочном переводе, так звучат слова Махтумкули о предназначении государственного мужа:

Муж рождается от настоящего мужа,

Трус никогда не станет мужем.

Огонь горит в глазах волка,

Но шакалы и лисы не станут волком…

…Махтумкули, на исходе ум и разум,

и текут слезы, источая кровью.

Мне только пятьдесят с гордым станом –

Но стенаниям и горю отдаваться не стану.

В этом же стихотворении, Махтумкули обращался к тем, которые волею судьбы оказались вдали от Родины, призывал их возвращаться домой и строить свое государство:

Гласи истину – тебе известную во век,

Как соловей отдаленный разлукой,

Послушай, ты – человек:

Нет милей Родины родной.

Если вернемся к Европе XVIII века, да и к Западу в целом, они были насыщены крупнейшими событиями, которые придали необратимый характер всему последующему течению международного развития. Это было столетие торжества молодой Российской империи и появления новой свободной нации на месте ряда английских колоний в Северной Америке. «Золотой век» Екатерины Великой был не менее, если не более, значимым для России и Европы, каковой являлась Викторианская эпоха для британцев в последующем столетии.

Грозное предупреждение российской императрицы английским, французским и испанским монархам фактически спасло тогда Соединенные Штаты от уничтожения в течение первых лет их независимости. Провозглашение в феврале 1780 года Декларации Екатерины II о вооруженном нейтралитете России имело огромное международное значение, в результате чего установились и твердые международные правила, обеспечивающие безопасность морской торговли нейтральных держав во время войны. Это способствовало также укреплению европейского института нейтралитета, увеличению числа стран, отказывающихся от участия в военных действиях. Американцы не ограничились только словесным приветствием принципов российской Декларации о «Вооружённом нейтралитете». Бенджамин Франклин советовал депутатам Континентального конгресса поразмыслить над тем, чтобы их политика «следовала духу нейтралитета». Американские власти последовали совету и приняли специальное постановление от 5 октября 1780 года, в котором одобрялись принципы Декларации и предусматривались соответствующие инструкции для военных судов США и для американских представителей за границей.

Значение этой Декларации было столь значительным для молодого государства «тринадцати американских штатов», что несколько позже четвертый президент США Джеймс Мэдисон писал уже о ней как о «американской доктрине» и подчеркивал, что эта инициатива русского правительства составила «эпоху в истории морского права».

Таким образом, Екатерина II, задолго до этих событий предсказавшая, что «ещё при её жизни» Америка добьётся независимости от Европы, выбрала нейтралитет в поддержку нарождавшихся Штатов. Содержание и принципы российской декларации о вооруженном нейтралитете оказались на грани военного ультиматума и почти навсегда усмирили притязания европейских монархов в отношении Западного полушария.

Как правило, государства, по крайней мере, на десятилетия переживают своих лидеров, создавших их, а институциональная память, особенно во внешней политике и дипломатии, сохраняется в течение даже веков. В то же время, к сожалению, в мировой практике социальная память о случаях вражды между государствами и народами длится намного дольше, чем о временах добрых отношений. Рецидивы такой «негативной» памяти зачастую бывают обусловленными в силу меняющихся приоритетов на международной арене в различных исторических условиях. Об этом свидетельствуют факты из истории прошедшего и первой четверти нынешнего столетий.

Век Махтумкули – это длительный период в непростой истории туркменского народа, чьи предки являются основателями таких государств, как могущественные Газневиды, Великие Сельджуки, Хорезмшахи, Османы и ряд других. Представители туркменской военной знати в свое время занимали ключевые позиции в осуществлении государственной политики Хазарии, Великих Моголов, исламского Халифата других.

Махтумкули прекрасно знал историю Востока и размышлял о причинах падения великих империй, в том числе и последующего раздробления своего народа. Он также изучал факторы разложения и внутренней вражды Хорезмшахов, что привело к полному упадку цветущей цивилизации после монгольских завоеваний.

Годы отрочества и юности Махтумкули пришлись на период триумфа Надир-шаха, история правления которого, как и Великого Тимура, сопровождался как созидательными делами, так и большими завоевательными войнами и разрушениями.

Впоследствии Махтумкули возлагал большие надежды в деле установления стабильности и порядка в регионе на Ахмад-шаха Дуррани. По некоторым сведениям, туркменский поэт несколько раз встречался с основоположником Афганистана и обстоятельно обсуждал вопросы обретения независимости для своего народа.

Известно, что и в России внимательно следили за тогдашней ситуацией в Иране и Афганистане, хотя был существенно снижен интерес к центральноазиатским территориям после неудачных экспедиций Петра I в первой четверти семнадцатого века. Одним из результатов является тот факт, что Екатерина II уже через два года после восшествия на трон, в 1764 году, отправила миссию в Афганистан во главе с Богданом Аслановым для заключения с Ахмад-шахом Дуррани договора о взаимной дружбе. Российский посол на своем пути проходил и через туркменские земли, где опасался от возможного нападения «волков пустыни», которыми устрашали его местные проводники. Асланов далее не смог преодолеть обширные земли различных воинственных племен Афганистана, чтобы добраться до столицы Кандагара. Таким образом, свою главную задачу – установление дипломатических отношений с Афганистаном – Б.Асланов не выполнил. По мнению российского исследователя С.Е. Григорьева, отраженном в его статье «Россия и Афганистан: история политических связей» – политическое значение поездки Богдана Асланова в Афганистан было равно нулю. Ему не удалось установить дипломатических отношений с этой далекой и малоизвестной страной, заключить какое–либо соглашение с ее правителями, договориться о приезде афганского посольства в Санкт–Петербург.

Вернувшись летом 1765 г. в Астрахань, он представил подробный отчет о своей миссии, который вследствие его конфиденциальности не был опубликован и долгое время был неизвестен и недоступен исследователям Афганистана. Как сообщается, его отчеты в настоящее время хранятся в Архиве внешней политики Российской империи (АВПР) в фонде «Афганские дела».

Помимо Асланова, отметим, что для подавляющего большинства путешественников и исследователей Востока тех времен, характерно описание нелегких, если не жестоких, условий жизни и быта туркмен в пустыне Каракумов. Не говоря о суровости самой пустыни, большой загадкой для чужестранцев оставались устойчивость духа и воли туркмен, которые в большей степени жили в постоянном противостоянии с иноземными захватчиками.

Известный британский дипломат, капитан британской армии Александр Бёрнс, один из героев «Большой игры» так описывал великие просторы Каракумов: «Другие пустыни ничтожны по сравнению с этим беспредельным океаном песков. Я не представляю себе зрелища более ужасного, чем эта пустыня».

Известный российский путешественник, ученый и писатель Е.Марков в конце девятнадцатого века писал: «Пустыня живет своею свободною могучею жизнью и не хочет знать никакой другой жизни рядом с собою. Этот дикий зверь еще не укрощен никакими оковами и при первом взрыве гнева истребляет все, что неосторожно приближается к нему, что наивно доверяет его кажущемуся сонному покою… Туркмены – это исконные жители пустыни, в ней родившиеся и в ней умирающие, обожающие пустыню, как свое божество». По этой же причине, грозные войска ни Александра Великого, ни Чингиз хана или Тамерлана не осмеливались вступать в океан песков, где обитали туркмены. Все они обходили «пылающую Арктику» по описанию А.Платонова, так как, только копыта ахал-текинцев и железные тела всадников-воинов ковались в «горячих песках» Каракумов.

В творчестве Махтумкули природа пустыни, внешне суровая, наполнена присущим для исконных жителей духом свободы и несокрушимой воли. Фраги описывает природу родной земли как ее истинный сын-патриот. В частности, об этом свидетельствуют такие строки из его стихотворения «Будущее Туркмении» в переводе А.Тарковского:

Овеяна ширь от хазарских зыбей

До глади Джейхуна ветрами Туркмении.

Блаженство очей моих – роза полей,

Поток, порожденный горами Туркмении!..



Душа Гёр-оглы в его братьях жива;

Взгляните, друзья, на туркменского льва:

Пощады не ищет его голова,

Когда он встает пред врагами Туркмении…



Здесь братство – обычай, и дружба – закон

Для славных родов и могучих племен,

И если на битву народ ополчен,

Трепещут враги пред сынами Туркмении.

Несомненно, что, не имея своей самостоятельной государственности, туркмены только в ограниченной степени могли оказать влияние на развитие тогдашней геополитической ситуации в регионе. Тем не менее, активно сопротивляясь своим традиционным внешним вражески настроенным соседям и одновременно лавируя между ведущими державами в ходе борьбы за свои территории обитания, туркмены играли ключевую роль в политической истории Востока.

Таким образом, эпоха жизни и творчества Махтумкули явственно диктовала необходимость объединения всего туркменского народа и провозглашения независимого государства на законных землях его проживания. По сути, Фраги был тогда первым поэтом-философом, объявившим свое кредо – добиться общенародного согласия в целях создания национального государства, которое было утеряно со времен Великих сельджуков.

Современная эпоха независимости Туркменистана отражает подлинное олицетворение исполнения многовековой мечты туркменского народа, социально-философские основы которой были осмыслены и в творчестве Махтумкули.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем выступлении на Международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития» подчеркнул: «Великое и богатое по содержанию наследие Махтумкули предопределило основу внешней политики Туркменистана: его незыблемые идеи о мире, справедливости, гуманизме, дружбе и братстве, об уважении всех и каждого оказывают существенное влияние на взаимодействие с другими государствами. Поэт и мыслитель, сыгравший непомерную по значению роль в формировании характера нашей нации, постигал мир: он побывал во многих странах. Странствия в корне повлияли на его мировосприятие: оно расширилось и совершенствовалось, что в результате привело к взаимообогащению культур и знаний между народами».

Эти слова являются подтверждением тому, что поэтическое наследие Махтумкули является результатом глубокого философского осмысления судеб своего и других народов в контексте общечеловеческого феномена независимой государственности наций, мирных отношений между ними во имя развития и процветания.

Современный Туркменистан является воплощением великой мечты Махтумкули Фраги. Как ответственный член мирового сообщества, опираясь на нейтрально-правовой статус, Туркменистан вносит свой достойный вклад в развитие международных связей, содействует внедрению превентивной дипломатии в опыт таких отношений. Неизменно оставаясь приверженным принципам постоянного нейтралитета, мирного сосуществования и добрососедства, наша страна заслужила высокий авторитет на мировой арене.

Свидетельством этому стало проведение Международного форума «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития», посвящённого 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги. Шестой пункт Итогового документа гласит от том, что участники Международного форума «Выразили мнение о том, что культурный диалог в области популяризации творчества великого мыслителя Махтумкули Фраги вносит весомый вклад в развитие всестороннего сотрудничества между государствами, способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами, взаимообогащению их культур. В этой связи договорились оказывать всемерную поддержку дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в этой области».

Квинтэссенцией высокой оценки бессмертному наследию Махтумкули Фраги является оценка Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, который стал инициатором провозглашения девиза 2024 года, и в своем стихотворении «Кладезь разума Махтумкули Фраги» написал следующие строки:

Человечеству служенье для него и есть свобода,

Он и есть язык и слог – речь туркменского народа.

Почитание священной вечной воли Небосвода –

Кладезь разума Махтумкули Фраги.

Эти великолепные строки воспевают прозорливость великого поэта – верного сына своей эпохи и народа, который в своем стихотворении «Виден» оставил потомкам следующие строки:

Махтумкули, пройдут века,

Но не умрёт твоя строка.

Ты будешь в юрте бедняка

И в каменной палате виден.

///nCa, 13 октября 2024 г.

Об авторах:

Посол Сапар Бердиниязов, ветеран дипломатической службы, начиная с 1970-годов в течение длительного периода работал в Афганистане, а затем в Пакистане, являясь Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в этой стране. Является автором многих исследовательских работ и аналитических статьей, посвященных истории и современности Среднего Востока.

д-р Бегенч Караев – занимается проблемами философии права и политики. Он является автором ряда учебников и монографий, в том числе “Политический анализ и стратегическое планирование”, “Политический анализ: проблемы теории и методологии: (опыт изучения современного центральноазиатского общества)” и “Традиционное и современное в политической жизни центральноазиатского общества (опыт политического анализа)”.