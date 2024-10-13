Активный нейтралитет Туркменистана и Ашхабадская конференция, посвященная Махтумкули

Тарик Саиди и Эльвира Кадырова
11 октября 2024 года в Туркменистане состоялась международная конференция “Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития”. Она была приурочена к 300-летию национального поэта Туркменистана Махтумкули Фраги.
Конференция стала грандиозным событием, ее освещали сотни журналистов из более чем десятка стран.
Вот список глав делегаций:
Главы государств:
- БЕРДЫМУХАМЕДОВ Сердар Гурбангулыевич – Президент Туркменистана
- ПУТИН Владимир Владимирович – Президент Российской Федерации
- ХАЧАТУРЯН Ваагн Гарникович – Президент Республики Армения
- Масуд ПЕЗЕШКИАН – Президент Исламской Республики Иран
- ТОКАЕВ Касым-Жомарт Кемелевич – Президент Республики Казахстан
- ЖАПАРОВ Садыр Нургожоевич – Президент Киргизской Республики
- Ухнагийн ХУРЭЛСУХ – Президент Монголии
- Асиф Али ЗАРДАРИ – Президент Исламской Республики Пакистан
- Эмомали РАХМОН – Президент Республики Таджикистан
- МИРЗИЁЕВ Шавкат Миромонович – Президент Республики Узбекистан
Главы международных организаций:
- ЛЕБЕДЕВ Сергей Николаевич – Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств
- ОМУРАЛИЕВ Кубанычбек Касымович – Генеральный секретарь Организации тюркских государств
- РАЕВ Султан Акимович – Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры
- Асад Маджид ХАН – Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества
Главы делегаций:
- Нуман КУРТУЛМУШ – Председатель Великого национального собрания Турции
- СУНЬ Ели – Министр культуры и туризма Китайской Народной Республики
- Нура Бинт Мухаммед АЛЬ КААБИ – Государственный министр Объединённых Арабских Эмиратов
- Чинара РУСТАМОВА – ответственный секретарь Туркменистана по делам Организации Объединённых наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
- Джанеш КЕЙН – заместитель Генерального секретаря ШОС
- Муса КУЛАКЛЫКАЯ – заместитель Генерального секретаря Организации исламского сотрудничества
- Сайид Саед Султан АЛЬ БУСАЙДИ – Министр молодёжи, культуры и спорта Султаната Оман
- Файсал бин Рашид ИСА АЛЬ ХАЛИФА – заместитель Председателя Высшего совета Королевства Бахрейн по охране окружающей среды
- Эрве МОРЕЙ – председатель Межпарламентской группы дружбы «ЦА – Франция» сената Французской Республики
- Ариф Хаммуд Салим АЛЬ САЕДИ – советник Премьер-министра Республики Ирак по культурным вопросам
Это мероприятие стало еще одним проявлением активного нейтралитета Туркменистана.
Прежде чем комментировать активный и позитивный характер нейтралитета Туркменистана, давайте очень кратко рассмотрим идею нейтралитета в международных отношениях.
>>> Нейтралитет признается по-разному и иногда предполагает наличие официального гаранта. Например, нейтралитет Швейцарии и Бельгии был признан сторонами, подписавшими дтокумент Венского конгресса, нейтралитет Австрии гарантирован четырьмя бывшими оккупационными державами, а Финляндии – Советским Союзом во время холодной войны. [Гертнер, Хайнц (2023). “Конфликт великих держав”. Китай и евразийские державы в многополярном мировом порядке 2.0: безопасность, дипломатия, экономика и киберпространство. Мгер Саакян. Нью-Йорк]
>>> Форма признания также может быть различной, например это двусторонний договор (Финляндия), многосторонний договор (Австрия) или декларация ООН (Туркменистан). В некоторых случаях эти договоры могут быть навязаны стране (на нейтралитете Австрии настаивал Советский Союз), но в других случаях это активная политика соответствующей страны, направленная на то, чтобы реагировать на геополитическую ситуацию (Ирландия во время Второй мировой войны). [Нейтральные европейские страны – http://nato.gov.si/eng/topic/national-security/neutral-status/neutral-countries/ ]
Для соответствующей страны политика, как правило, кодифицируется не только в самом договоре. Австрия и Япония закрепили свой нейтралитет в своих конституциях, но с разной степенью детализации. Некоторые аспекты нейтралитета оставлены на усмотрение правительства, в то время как другие прямо указаны.
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Нейтралитет Туркменистана, которому в следующем году исполнится 30 лет, – это живой организм. Он действовал с момента своего провозглашения в 1995 году.
Вскоре после того, как в декабре 1995 года ООН признала Туркменистан в качестве постоянно нейтральной страны, страна предложила свои услуги в качестве посредника между противоборствующими группировками в гражданской войне в Таджикистане. Правительство, сформированное в результате успешных переговоров в Ашхабаде, по-прежнему продуктивно функционирует в Таджикистане. Мир и растущее процветание в Таджикистане являются плодом действия на практике нейтралитета Туркменистана.
Региональный центр Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) был создан в декабре 2007 года в Ашхабаде, Туркменистан, для оказания помощи и поддержки пяти странам Центральной Азии – Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану – в наращивании их потенциала в области предотвращения конфликтов посредством расширения диалога, мер укрепления доверия и подлинного партнерства, направленного на то, чтобы реагировать на существующие угрозы и возникающие вызовы в регионе. Центр был создан по просьбе пяти стран, и его возглавляет Специальный представитель Генерального секретаря Каха Имнадзе.
Широкомасштабная и ориентированная на результат деятельность РЦПДЦА отражает динамичный характер нейтралитета Туркменистана.
Туркменистан внес огромный вклад в восстановление мира в Афганистане и экономики этой страны.
Электроэнергия, поставляемая Туркменистаном Афганистану по льготным тарифам на протяжении более двух десятилетий, является убедительным доказательством приверженности Туркменистана миру и подлинной дружбе.
Афганистан также получает топливо и ряд других товаров из Туркменистана по специальным тарифам.
Энергетические ресурсы Туркменистана, как неоднократно заявляло руководство страны, являются не просто источником дохода. Обладая энергетическими ресурсами, Туркменистан способствует развитию и партнерству, используя принцип динамичного нейтралитета.
На международном уровне Туркменистан всегда выступал за глобальный мир посредством сотрудничества и переговоров. 2025 год, по предложению Туркменистана, был объявлен ООН годом мира и доверия.
Конференция, состоявшаяся 11 октября 2024 года, еще раз доказала, что мир признает и поддерживает активный нейтралитет Туркменистана.
На конференции присутствовали девять президентов: России, Армении, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.
Среди других высокопоставленных гостей были председатель парламента Турции, министр культуры и туризма Китая, государственный министр ОАЭ, министр по делам молодежи, культуры и спорта Омана, заместитель председателя высшего совета по окружающей среде Бахрейна, советник премьер-министра Министр иностранных дел Ирака и председатель межпарламентской группы дружбы “Центральная Азия-Франция” Сената Франции.
На самом высоком уровне были представлены несколько международных и региональных организаций: СНГ, ОТС, ТЮРКСОЙ, ОЭС, ШОС и ОИС.
Их совместное присутствие подчеркивает поддержку мировым сообществом усилий и инициатив Туркменистана во имя мира и дружбы. /// nCa, 13 октября 2024 г.