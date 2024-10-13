Активный нейтралитет Туркменистана и Ашхабадская конференция, посвященная Махтумкули

Тарик Саиди и Эльвира Кадырова

11 октября 2024 года в Туркменистане состоялась международная конференция “Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития”. Она была приурочена к 300-летию национального поэта Туркменистана Махтумкули Фраги.

Конференция стала грандиозным событием, ее освещали сотни журналистов из более чем десятка стран.

Вот список глав делегаций:

Главы государств:

БЕРДЫМУХАМЕДОВ Сердар Гурбангулыевич – Президент Туркменистана

ПУТИН Владимир Владимирович – Президент Российской Федерации

ХАЧАТУРЯН Ваагн Гарникович – Президент Республики Армения

Масуд ПЕЗЕШКИАН – Президент Исламской Республики Иран

ТОКАЕВ Касым-Жомарт Кемелевич – Президент Республики Казахстан

ЖАПАРОВ Садыр Нургожоевич – Президент Киргизской Республики

Ухнагийн ХУРЭЛСУХ – Президент Монголии

Асиф Али ЗАРДАРИ – Президент Исламской Республики Пакистан

Эмомали РАХМОН – Президент Республики Таджикистан

МИРЗИЁЕВ Шавкат Миромонович – Президент Республики Узбекистан

Главы международных организаций:

ЛЕБЕДЕВ Сергей Николаевич – Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств

ОМУРАЛИЕВ Кубанычбек Касымович – Генеральный секретарь Организации тюркских государств

РАЕВ Султан Акимович – Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры

Асад Маджид ХАН – Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества

Главы делегаций:

Нуман КУРТУЛМУШ – Председатель Великого национального собрания Турции

СУНЬ Ели – Министр культуры и туризма Китайской Народной Республики

Нура Бинт Мухаммед АЛЬ КААБИ – Государственный министр Объединённых Арабских Эмиратов

Чинара РУСТАМОВА – ответственный секретарь Туркменистана по делам Организации Объединённых наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)

Джанеш КЕЙН – заместитель Генерального секретаря ШОС

Муса КУЛАКЛЫКАЯ – заместитель Генерального секретаря Организации исламского сотрудничества

Сайид Саед Султан АЛЬ БУСАЙДИ – Министр молодёжи, культуры и спорта Султаната Оман

Файсал бин Рашид ИСА АЛЬ ХАЛИФА – заместитель Председателя Высшего совета Королевства Бахрейн по охране окружающей среды

Эрве МОРЕЙ – председатель Межпарламентской группы дружбы «ЦА – Франция» сената Французской Республики

Ариф Хаммуд Салим АЛЬ САЕДИ – советник Премьер-министра Республики Ирак по культурным вопросам

Это мероприятие стало еще одним проявлением активного нейтралитета Туркменистана.

Прежде чем комментировать активный и позитивный характер нейтралитета Туркменистана, давайте очень кратко рассмотрим идею нейтралитета в международных отношениях.

>>> Нейтралитет признается по-разному и иногда предполагает наличие официального гаранта. Например, нейтралитет Швейцарии и Бельгии был признан сторонами, подписавшими дтокумент Венского конгресса, нейтралитет Австрии гарантирован четырьмя бывшими оккупационными державами, а Финляндии – Советским Союзом во время холодной войны. [Гертнер, Хайнц (2023). “Конфликт великих держав”. Китай и евразийские державы в многополярном мировом порядке 2.0: безопасность, дипломатия, экономика и киберпространство. Мгер Саакян. Нью-Йорк]

>>> Форма признания также может быть различной, например это двусторонний договор (Финляндия), многосторонний договор (Австрия) или декларация ООН (Туркменистан). В некоторых случаях эти договоры могут быть навязаны стране (на нейтралитете Австрии настаивал Советский Союз), но в других случаях это активная политика соответствующей страны, направленная на то, чтобы реагировать на геополитическую ситуацию (Ирландия во время Второй мировой войны). [Нейтральные европейские страны – http://nato.gov.si/eng/topic/national-security/neutral-status/neutral-countries/ ]

Для соответствующей страны политика, как правило, кодифицируется не только в самом договоре. Австрия и Япония закрепили свой нейтралитет в своих конституциях, но с разной степенью детализации. Некоторые аспекты нейтралитета оставлены на усмотрение правительства, в то время как другие прямо указаны.

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Нейтралитет Туркменистана, которому в следующем году исполнится 30 лет, – это живой организм. Он действовал с момента своего провозглашения в 1995 году.

Вскоре после того, как в декабре 1995 года ООН признала Туркменистан в качестве постоянно нейтральной страны, страна предложила свои услуги в качестве посредника между противоборствующими группировками в гражданской войне в Таджикистане. Правительство, сформированное в результате успешных переговоров в Ашхабаде, по-прежнему продуктивно функционирует в Таджикистане. Мир и растущее процветание в Таджикистане являются плодом действия на практике нейтралитета Туркменистана.

Региональный центр Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) был создан в декабре 2007 года в Ашхабаде, Туркменистан, для оказания помощи и поддержки пяти странам Центральной Азии – Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану – в наращивании их потенциала в области предотвращения конфликтов посредством расширения диалога, мер укрепления доверия и подлинного партнерства, направленного на то, чтобы реагировать на существующие угрозы и возникающие вызовы в регионе. Центр был создан по просьбе пяти стран, и его возглавляет Специальный представитель Генерального секретаря Каха Имнадзе.

Широкомасштабная и ориентированная на результат деятельность РЦПДЦА отражает динамичный характер нейтралитета Туркменистана.

Туркменистан внес огромный вклад в восстановление мира в Афганистане и экономики этой страны.

Электроэнергия, поставляемая Туркменистаном Афганистану по льготным тарифам на протяжении более двух десятилетий, является убедительным доказательством приверженности Туркменистана миру и подлинной дружбе.

Афганистан также получает топливо и ряд других товаров из Туркменистана по специальным тарифам.

Энергетические ресурсы Туркменистана, как неоднократно заявляло руководство страны, являются не просто источником дохода. Обладая энергетическими ресурсами, Туркменистан способствует развитию и партнерству, используя принцип динамичного нейтралитета.

На международном уровне Туркменистан всегда выступал за глобальный мир посредством сотрудничества и переговоров. 2025 год, по предложению Туркменистана, был объявлен ООН годом мира и доверия.

Конференция, состоявшаяся 11 октября 2024 года, еще раз доказала, что мир признает и поддерживает активный нейтралитет Туркменистана.

На конференции присутствовали девять президентов: России, Армении, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Среди других высокопоставленных гостей были председатель парламента Турции, министр культуры и туризма Китая, государственный министр ОАЭ, министр по делам молодежи, культуры и спорта Омана, заместитель председателя высшего совета по окружающей среде Бахрейна, советник премьер-министра Министр иностранных дел Ирака и председатель межпарламентской группы дружбы “Центральная Азия-Франция” Сената Франции.

На самом высоком уровне были представлены несколько международных и региональных организаций: СНГ, ОТС, ТЮРКСОЙ, ОЭС, ШОС и ОИС.

Их совместное присутствие подчеркивает поддержку мировым сообществом усилий и инициатив Туркменистана во имя мира и дружбы. /// nCa, 13 октября 2024 г.