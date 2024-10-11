Немного ошеломляющей статистики об электронной коммерции

Электронная коммерция развивается с поразительной скоростью. Все, включая непосредственных участников, поражены ростом этой сферы экономики.

Недавно компания Sellers Commerce собрала данные, относящиеся к электронной коммерции. С их очень информативным отчетом можно ознакомиться здесь:

https://www.sellerscommerce.com/blog/ecommerce-statistics/#:~:text=The%20Global%20eCommerce%20sales%20will,rate%20compared%20to%20physical%20stores

Здесь мы приводим сокращенную версию этой статьи:

Статистика электронной коммерции в 2024 году (глобальные данные и данные по США)

Последнее обновление: 10 сентября 2024 г.

Благодаря тому, что более 33% населения мира совершает покупки онлайн, объем электронной коммерции в настоящее время составляет 6 триллионов долларов, а к 2027 году достигнет отметки в 8 триллионов.

2,71 миллиарда человек по всему миру совершают онлайн-покупки на специализированных платформах электронной коммерции или в магазинах социальных сетей.

Статистика электронной коммерции за 2024 год (Лучшие данные)

2,71 миллиарда человек совершают онлайн-покупки по всему миру.

Ожидается, что в 2024 году 20,1% розничных покупок будут совершаться онлайн. К 2027 году эта доля увеличится до 22,6%.

Объем продаж электронной коммерции превысит 6,3 трлн долларов в 2024 году.

В мире насчитывается более 26,6 миллионов магазинов электронной коммерции.

52% онлайн-покупателей ищут товары по всему миру.

34% покупателей совершают покупки онлайн как минимум раз в неделю.

99% покупателей при совершении покупок в Интернете читают отзывы.

Общая статистика электронной коммерции

В этом разделе рассказывается о росте сектора электронной коммерции за последние годы и прогнозах на будущее. Мы также обсудим количество онлайн-покупателей и магазинов, а также категории товаров, которые пользуются наибольшим спросом.

По состоянию на 2024 год 2,71 миллиарда человек по всему миру совершают онлайн-покупки

По состоянию на 2024 год в мире насчитывается 2,71 миллиарда онлайн-покупателей. Это означает, что 33% населения мира совершает покупки онлайн. Это на 2,7% больше, чем в предыдущем году.

В 2025 году число онлайн-покупателей увеличится до 2,77 миллиарда, что отражает бум электронной коммерции, вызванный ростом проникновения Интернета и его удобств.

Китай лидирует в мире онлайн-покупок с 915,1 млн онлайн-покупателей, в то время как в 2024 году в США было зафиксировано 270,11 млн онлайн-покупателей.

Источник: eMarketer, Statista 1, Statista 2.

В 2024 году 20,1% розничных покупок будет совершаться онлайн

Кроме того, ожидается, что к 2027 году 22,6% всех розничных покупок будут совершаться онлайн. Начиная с 2021 года доля розничных покупок онлайн растет в среднем на 0,32% ежегодно.

Это знак того, что вам следует активнее инвестировать в онлайн-присутствие вашего бизнеса и оставаться актуальным на современном рынке розничной торговли.

В 2024 году объем мирового рынка электронной коммерции превысит 6,3 трлн долларов

Объем мировых продаж электронной коммерции в 2024 году составит 6,3 трлн долларов, что на 8,76% больше, чем в 2023 году.

Продажи продолжат расти в среднем на 7,8% в период с 2024 по 2027 год и достигнут 8 трлн долларов к 2027 году. Рост более чем в 2 раза по сравнению с обычными магазинами. Это свидетельствует о том, что электронная коммерция становится все более выгодным выбором для компаний по всему миру.

В мире насчитывается более 26,6 миллионов сайтов электронной коммерции

По состоянию на 2024 год в мире насчитывается 26,6 млн сайтов электронной коммерции, что на 3,83% больше, чем в предыдущем году. Это означает, что в период с 2023 по 2024 год ежедневно открывалось 2685 сайтов электронной коммерции.

На Соединенные Штаты приходится почти 50% всех сайтов электронной коммерции по всему миру.

Большинство интернет-магазинов работают на платформе Shopify и на платформе Wix, на каждую из которых приходится 19,07% и 11,84% магазинов соответственно.

Большинство покупок начинается онлайн

44% покупателей начинают свой поход за покупками с поисковой системы, а 41% делают это непосредственно в интернет-магазинах, таких как Amazon, или на веб-сайтах компаний.

Отчет Klarna также показывает, что 83% людей проводят онлайн-исследование перед посещением магазина.

14% людей также предпочитают социальные сети для совершения покупок в Интернете. /// nCa, 11 октября 2024 г.