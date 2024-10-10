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Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с руководителем группы компаний «Çalyk Holding»

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9 октября 2024 г, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем Совета управляющих группы компаний «Çalyk Holding» Ахметом Чалыком.

В ходе встречи бизнесмен подчеркнул, что для него является большой честью доверенное компании «Çalyk Holding» строительство Международного оздоровительно-реабилитационного центра и Международного научно-клинического центра физиологии. Gap İnşaat, выполнившая строительство комплексов, является частью холдинга Çalyk Holding.

Как отмечалось в ходе встречи, Туркменистан и Турецкая Республика успешно сотрудничают по широкому спектру направлений. Со странами-партнёрами и компаниями наша страна взаимодействует на основе принципов равноправия и обоюдных интересов, сказал Аркадаг Бердымухамедов. В этой связи был отмечен большой вклад работающих в Туркменистане турецких компаний, особенно «Çalyk Holding», в укрепление взаимовыгодного сотрудничества.

Аркадаг подчеркнул, что в реализуемых в нашей стране проектах большое значение уделяется научному подходу, инновационным технологиям и экономически эффективным решениям. В этой связи Председатель Халк Маслахаты выразил уверенность, что компания «Çalyk Holding» будет активно использовать новые технологии и высокопроизводительное оборудование в претворяемых в Туркменистане проектах.

Чалык заверил, что компания и в дальнейшем будет ответственно подходить к выполнению своих договорных обязательств.

Также в ходе беседы были обсуждены приоритетные направления двустороннего сотрудничества. ///nCa, 10 октября 2024 г.

 

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