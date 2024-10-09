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Дополнительный грант АБР для укрепления энергетической безопасности в Центральной Азии

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Азиатский банк развития (АБР) одобрил дополнительное грантовое финансирование в размере 15 миллионов долларов США для Таджикистана, чтобы расширить текущий проект по переподключению энергосистемы страны к Центрально-Азиатской энергосистеме посредством межсетевых соединений с соседним Узбекистаном.

«Через программу Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) АБР активно продвигает региональную торговлю энергией между странами Центральной Азии и за ее пределами», — сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков. «Наша поддержка повышает устойчивость региональной энергосистемы и помогает сократить выбросы парниковых газов в регионе».

Дополнительное финансирование позволит построить новую 22-километровую линию электропередачи напряжением 500 киловольт на севере Таджикистана — между подстанцией «Сугд» в стране и подстанцией «Новая Сырдарья» в Узбекистане. Это позволит увеличить пропускную способность для экспорта и импорта электроэнергии между странами Центрально-Азиатской энергосистемы, включающей Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан и Узбекистан, а также укрепить инфраструктуру для предотвращения сбоев в работе сети.

Проект также обеспечит готовность энергосистемы Таджикистана к предоставлению услуг по регулированию перетоков мощности и частоты для плавной интеграции возобновляемой энергии в регионе. В долгосрочной перспективе он станет ключевым компонентом схемы передачи электроэнергии из Рогунской ГЭС в Таджикистане.

Таджикистан присоединился к АБР в 1998 году. В течение 26 лет АБР поддерживает широкий спектр секторов, от стратегической дорожной и энергетической инфраструктуры до здравоохранения, образования, сельского хозяйства, городского развития, управления государственным сектором и финансов, на общую сумму свыше 2,7 миллиардов долларов США, включая грантов на сумму более 2,1 миллиарда долларов США.

АБР стремится к созданию процветающего, инклюзивного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом усилий по искоренению крайней бедности. АБР создан в 1966 году, в него входят 69 стран, из которых 49 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ///АБР, 8 октября 2024 г.

 

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