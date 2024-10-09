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Аркадаг Бердымухамедов и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры – Эрдоган награжден юбилейной медалью «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna»

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Во вторник, 8 октября, состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стороны обменялись мнениями о важных предстоящих мероприятиях. Как отмечалось, в эти дни проводятся торжества, посвящённые 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги – поэта как туркменского, так и тюркских народов.

В этой связи Реджеп Тайип Эрдоган пожелал успешного проведения международного форума в честь великого поэта Махтумкули Фраги, который в ближайшие дни состоится в Ашхабаде.

Аркадаг подчеркнул, что Реджеп Тайип Эрдоган внёс достойный вклад в дело изучения и передачи будущим поколениям творческого наследия поэта-классика туркменской литературы Махтумкули Фраги.

В ходе разговора стороны отметили долгосрочный, стратегический характер межгосударственных отношений, и что их расширению способствует языковая, культурная и духовная общность наших народов.

Констатировав, что организацией ТЮРКСОЙ нынешний год был объявлен «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги», а исторический город Анау – культурной столицей тюркского мира в 2024 году, Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что установление памятника Махтумкули в Анкаре, стало значимым событием, вызывающим гордость.

В этой связи Национальный Лидер туркменского народа сообщил, что, учитывая заслуги Президента Эрдогана в этом направлении, а также большой личный вклад в укрепление дружбы и братства между двумя народами, Президент Туркменистана награждает его юбилейной медалью «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» [в честь 300-летия Махтумкули Фраги].

В завершении разговора, Аркадаг сказал, что ожидает Эрдогана с визитом в Туркменистан в любое удобное для него время.///nCa, 9 октября 2024 г.

 

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