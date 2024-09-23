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Посол ОАЭ в Туркменистане встретился с министром иностранных дел

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Посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Аль-Хамели встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщает информагентство WAM.

Аль Хамели передал приветствия от заместителя председателя Кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов, министра по делам Аппарата Президента ОАЭ Мансура бен Заида Аль Нахайяна и Абдуллы бен Заида Аль Нахайяна, заместителя председателя Кабинета министров и министра иностранных дел.

В ходе встречи Аль Хамели отметил глубокие двусторонние отношения в различных областях между двумя странами и подчеркнул стремление ОАЭ и руководства своей страны к укреплению дружеских связей и тесного сотрудничества с Туркменистаном.

В свою очередь, Мередов высоко оценил двусторонние связи между ОАЭ и Туркменистаном, подтвердив нацеленность на развитие сотрудничества, которое принесет пользу обеим странам.

Стороны также обсудили пути укрепления сотрудничества и развития двусторонних связей в различных областях. ///nCa, 23 сентября 2024 г.

 

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