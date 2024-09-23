Huawei предлагает Туркменистану инновационные решения по цифровизации образования

Делегация министерства образования Туркменистана во главе с заместителем министра Азатом Атаевым приняла участие в международном форуме «Huawei Connect 2024:Amplify Intelligence», который проходил в Шанхае с 19 по 21 сентября.

На полях форума делегация встретилась с представителями руководства компании Huawei, в том числе с вице-президентом компании Лю Гаем, основателем и председателем компании ULearning, которая является партнером компании Huawei, доктором Дж. Джином, директором департамента «Развитие партнерских талантов в сфере IT» компании Huawei господином Сунг Гангом.

В ходе встреч компания Huawei представила несколько решений, которые могут быть доступны для Туркменистана в целях цифровизации сектора образования, включая использование систем управления обучением на основе искусственного интеллекта, облачных технологий и больших данных:

Академия ИКТ Huawei: ИКТ образовательный кластер, называемый ИКТ академией является платформой для обучения молодых специалистов, интересующихся цифровыми технологиями, и предоставления им международных сертификатов в областях, таких как искусственный интеллект, большие данные, облачные технологии, 5G и кибербезопасность. В рамках программы также предусмотрена подготовка преподавателей и тренеров. Было предложено наладить ежегодное обучение 10-15 тренеров из Туркменистана для обучения студентов по передовым технологиям.

Smart class: Компания ULearning предложила доступ к своей программе внедрения интеллектуальных систем управления обучением в Туркменистане. Система Smart class позволяет оценивать эффективность проведения занятий и давать педагогам рекомендации по совершенствованию проведения занятий в конкретном классе. Также система помогает преподавателям в подготовке материалов для уроков, планировании учебного процесса, составлении тестового материала, в комплексной оценке и анализе успеваемости учащихся. Данная система уже успешно применяется в более чем 1000 образовательных учреждениях по всему миру. Эти решения обеспечивают обучение более 10 миллионов пользователей с применением новейших технологий, таких как искусственный интеллект, большие данные и облачные технологии. Было достигнуто соглашение, что в случае заинтересованности туркменской стороны компания U-Learning предоставит доступ к системе Smart class, позволяющей эффективно использовать ИИ в образовании. Для пилотирования системы будет предоставлен доступ 200 пользователям.

Программы по изучению цифровых технологий: Huawei предложила интеграцию своих сертифицированных курсов по обучению технологиям 5G, IoT и облачным вычислениям в учебные программы ведущих университетов Туркменистана. Также обсуждалась возможность использования облачных решений и ИИ в образовательных процессах, в частности, внедрение платформ на основе искусственного интеллекта для адаптивного обучения, что позволит персонализировать образовательные программы для студентов, анализировать их успехи и потребности, а также создавать виртуальную учебную среду.

Образовательный технологический центр: В ближайшем будущем компания Huawei и Министерство образования Туркменистана могут подписать Меморандум о создании образовательного технологического IT-центра. Центр будет служить платформой для обмена опытом и продвижения совместных инициатив, в таких ключевых направлениях, как большие данные, искусственный интеллект, облачные технологии и интернет вещей.

Стажировки для туркменских специалистов: В ходе встречи с директором департамента «Развитие партнерских талантов в сфере IT» компании Huawei господином Сунг Гангом заместитель министра образования Туркменистана выразил интерес к организации стажировок для преподавателей и студентов в технологических центрах Huawei, а также к развитию программ профессионального развития для сотрудников образовательных учреждений. ///nCa, 23 сентября 2024 г. (по материалам министерства образования Туркменистана и Orient)