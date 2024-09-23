Более 1000 апатридов получили гражданство Туркменистана

Президент Сердар Бердымухамедов подписал Указ о принятии в гражданство Туркменистана 1146 человек и Постановление о предоставлении 134 лицам разрешения на проживание в Туркменистане.

1 146 лиц без гражданства, постоянно проживающих в Туркменистане, являются представителями 29 национальностей. 134 человека, получившие разрешение на проживание в Туркменистане – граждане 6 зарубежных государств и представители 15 национальностей.

Проекты документов были представлены на заседании Кабинета министров в пятницу, 20 сентября, заместителем Председателя Кабинета Министров, министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В течение многих лет, согласно Указам Президента, в гражданство Туркменистана принято 30 998 человек, проживающих в стране и не имеющих гражданства других государств. По настоящее время разрешение на проживание в Туркменистане предоставлено 5 018 иностранным гражданам и лицам без гражданства, сообщил Мередов.

В контексте ознакомления мирового сообщества с позитивным опытом Туркменистана страны в данной области возрастает значение предстоящей Региональной конференции высокого уровня по искоренению безгражданства. Этот форум намечено провести в Ашхабаде 8 ноября текущего года совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, исходя из инициативы главы государства и Приоритетных позиций Туркменистана на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.///nCa, 23 сентября 2024 г.