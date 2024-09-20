Казахстан и Туркменистан: опора стабильности в Центральной Азии

Казахстан и Туркменистан являются важными стратегическими партнерами в Центральной Азии. Конструктивный добрососедский диалог, мирные урегулированные границы, крепнущее экономическое взаимодействие, схожесть позиций по актуальным вопросам региональной и внешнерегиональной политики, взаимопонимание между двумя братскими народами – таковы атрибуты современных казахстанско-туркменских отношений.

История взаимоотношений между Казахстаном и Туркменистаном, формально получивших дипломатическое оформление в 1992 году, однако, уходит корнями в столетия. Те или иные части современных территорий Казахстана и Туркменистана становились частями мощных империй, правивших Центральной Азией – это империи Тимуридов, Хорезмшахов, Казахское Ханство, Бухарское Ханство, Кокандское Ханство. Территориальная близость, тюркская идентичность, дух кочевничества, исламские традиции предопределили схожесть менталитетов и духовно-нравственных ценностей туркменского и казахского народов.

«Что касается туркмен, то они, будучи также кочевниками, дисперсно проживающими в одной из великих пустынь мира – Каракум, сохранившие в полном объеме культ коня, культуру всадника-«кентавра», дух и менталитет представителя кочевой цивилизации, в этнопсихологическом отношении очень и очень родственны и, по-человечески, симпатичны казахам. Туркмены Казахстана, являясь полноправными гражданами Республики Казахстан, не имея психологических барьеров в сфере языковой, культурно-цивилизационной, культурно-обрядовой среды, сохраняя свою этноидентичность, объективно вносят свою лепту в дело и идею становления и развития единого казахстанского общества», – говорит казахстанский этнограф Ернар Оразбек.

Пожалуй, на такой близости зиждется и успех развития современных межгосударственных отношений.

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества насчитывает около 80 документов, среди которых особо значимы Декларация о развитии дальнейшего сотрудничества от 1997 года, Договор о стратегическом партнёрстве от 2017 года, Договор между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море и Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы, подписанные в октябре 2021 года.

На политическом треке Казахстан и Туркменистан разделяют общее видение относительно будущего всей системы международных отношений. Общим знаменателем внешней политики Ашхабада и Астана выступает приверженность решению всех спорных вопросов исключительно мирными политико-дипломатическими путями.

Неоднократно, на встречах в верхах, Казахстан и Туркменистан высказывали единую точку зрения о назревающей необходимости повышения роли ООН и её институтов в решении глобальных вопросов на фоне сложной международной обстановки, растущих рисков межгосударственных конфликтов и усиливающегося военно-политического и экономического противостояния.

Константой внешнеполитического взаимодействия Казахстана и Туркменистана является взаимоподдержка на площадках ООН, ОИС, СНГ, СВМДА, Международного Фонда Спасения Арала, многосторонних механизмов «Центральная Азия +».

Казахстан поддержал инициированные Туркменистаном в ООН Резолюции «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и устойчивого развития», «Международный год мира и доверия, 2021 год», «Укрепление регионального и международного сотрудничества для обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в регионе Центральной Азии», «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии», «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития», «Ключевая роль надежной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития».

Говоря в целом о системе международной безопасности, следует отметить, что Ашхабад и Астана неоднократно заявляли о необходимости консолидации усилий в деле ядерного разоружения и нераспространения, выразили готовность и далее сотрудничать в рамках реализации Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии и Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, принятой резолюцией 70/57 Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Казахстана в 2015 году.

На региональном треке Казахстан и Туркменистан роднят подходы к интеграционным процессам в Центральной Азии и содействие общерегиональному развитию. Казахстанская многовекторность и туркменский нейтралитет выполняют функцию балансирующего фактора и защитного щита для остальных стран региона, создавая для них политически стабильную внешнюю среду.

Туркменистан подписал разработанную по предложению Казахстана Концепцию развития региональной кооперации «Центральная Азия-2040», которая отражает подходы пяти стран к вопросу дальнейшего развития многогранного взаимодействия.

Естественно, что добрые политические отношения между Казахстаном и Туркменистаном служат фундаментом для развивающихся по восходящей экономических отношений.

Обе страны последовательно расширяют торгово-экономическое сотрудничество. За 5 лет объем товарооборота между странами увеличился в 4 раза. В 2023 году данный показатель вырос на 28% и достиг 563 млн долларов США. Товарооборот за январь-июнь 2024 года составил 237,2 млн. долларов США.

Правительства работают над увеличением объема взаимной торговли до 1 млрд долларов. На стадии реализации находится ряд проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, логистики и других областях.

Благоприятный партнерский климат формируется между туркменскими и казахстанскими деловыми кругами. Дипломатический клуб «Астана» и туркменское туристическое агентство «Zemin Syayahat» при поддержке Посольства Туркменистана в Казахстане организовали на взаимной основе ряд несколько бизнес-миссий, в ходе которых бизнесмены побывали в Астане, Алматы, Ашхабаде и Туркменбаши. Визиты предпринимателей способствуют налаживанию прямых контактов между бизнесменами, поиску новых партнеров и обогащению знаний о промышленном и инвестиционное потенциале двух стран.

В ходе одной из бизнес-миссий, казахстанская сторона выразила заинтересованность в использовании транспортной инфраструктуры Туркменистана в качестве ключевого транзитного узла для экспорта казахстанских товаров.

В 2023 году объём грузоперевозок между Туркменистаном и Казахстаном вырос на 20% и составил 1,3 млн тонн.

Обе страны активно взаимодействуют в развитии восточной ветки коридора Север-Юг и коридора Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран, важным звеном которых является железнодорожная магистраль Казахстан–Туркменистан–Иран.

Казахстан готов участвовать вместе с Туркменистаном и Афганистаном в строительстве участков железной дороги Афганистана «Тургунди-Герат-Кандагар-Спин-Булдак» в части обеспечения перевозки материалов верхнего строения железнодорожного пути, шпал, рельсов и скреплений казахстанского производства.

Туркменистан выступил с предложением усилить сотрудничество вдоль транскаспийского транспортного коридора с задействованием мощностей портов Туркменбаши, Актау и Курык.

В целом, обе страны располагают огромным транзитно-транспортным потенциалом, который весьма востребован при формировании альтернативных грузопотоков на пространстве Центральной Азии. Учитывая то, что Казахстан и Туркменистан придерживаются принципа создания благоприятных внешних условий для внутреннего развития, можно с уверенностью сказать, что оба государства являются форпостом транспортной связанности и устойчивых цепочек поставок для всего региона.

Помимо транспорта и логистики, большое пространство для расширения двухстороннего сотрудничества существует в таких отраслях, как энергетика, ТЭК, агропромышленный комплекс.

Неотъемлемой частью спектра туркмено-казахстанского сотрудничества выступают контакты по гуманитарной линии. В Казахстане функционируют шесть туркменских национально-культурных центров в городах Астана и Алматы, Алматинской, Мангистауской, Костанайской и Карагандинской областях, которые активной участвуют в деятельности Ассамблеи народа Казахстана. Рассматривается вопрос открытия Казахского национального культурного центра в Туркменистане. Представители казахской диаспоры в Туркменистане проживают в Марыйском и Балканском велаятах.

Одними из недавних событий в области культурного сотрудничества стало открытие памятника казахскому народному музыканту, композитору, автору пьес для домбры Курмангазы Сагырбайулы на территории паркового комплекса Махтумкули в Ашхабаде, в то время как в столице Казахстана установлен памятник туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги. Подобные инициативы свидетельствуют об уважении двух народов к духовному наследию друг друга.

В июне текущего года в Казахстане состоялись Дни культуры Туркменистана, а ответная творческая акция запланирована в Ашхабаде на октябрь 2024 года.

Туркменистан и Казахстан успешно развивают двустороннее взаимодействие по линии образования, науки и прикладных исследований, культуры и творческих обменов. Налажена практика регулярных контактов между деятелями науки двух стран, активизируются прямые связи между ведущими вузами Туркменистана и Казахстана.

Правовую базу сотрудничества в научно-образовательной сфере составляют двусторонние соглашения и меморандумы между различными учебными заведениями обоих государств.

Профессорско-преподавательские составы ведущих вузов Туркменистана и Казахстана, представители академических кругов и эксперты встречаются для обсуждения различных аспектов политической и научной жизни.

Для туркменской молодежи Республика Казахстан становится одной из популярных стран для получения образования. В вузах Алматы, Астаны, Шымкента, Актау и других учебных заведениях Казахстана обучается более 3000 студентов из Туркменистана.

Казахстанско-туркменские отношения соответствуют всем критериям взаимовыгодного диалога, базирующегося на принципах равноправия и взаимного уважения. «Близкий сосед лучше дальнего родственника», «В трудный час – сосед подмога» – пожалуй эти казахские и туркменские пословицы наилучшим образом иллюстрируют партнерство Туркменистана и Казахстана. И потенциал двух стран для расширения и углубления сотрудничества еще далеко не исчерпан.///nCa, 20 сентября 2024 г.