Национальный Лидер Туркменского Народа Аркадаг Бердымухамедов встретился с главой правительства Афганистана муллой Мохаммед Хасан Ахундом

11 сентября 2024 года Национальный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с исполняющим обязанности председателя Кабинета министров Афганистана Муллой Мохаммадом Хасаном Ахундом на пограничном контрольно-пропускном пункте Ислим-Чешме в Серхетабате, Тахтабазарский этрап, Марыйский велаят. Встреча состоялась перед церемонией открытия и закладки фундамента нескольких объектов на туркмено-афганской границе.

В ходе встречи Молла Мохаммед Хасан Ахунд подчеркнул значение исторических событий в деле дальнейшего укрепления сотрудничества между Афганистаном и Туркменистаном, основанного на традициях добрососедства.

Как отмечалось, Туркменистан, являясь ближайшим соседом Афганистана, выступает за интеграцию международных усилий по обеспечению политической и экономической стабильности в дружественной стране и оказывает ей постоянную помощь. В этой связи была выражена искренняя признательность Аркадагу, а также Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову за благородную деятельность в данном направлении.

Ахунд подчеркнул, что многовековые отношения между афганским и туркменским народами сегодня выходят на качественно новый уровень. В данной связи открытие нового железнодорожного моста на железнодорожном переезде Серхетабат–Тургунди на туркмено-афганской границе, начало строительства газопровода Серхетабат–Герат и линии оптико-волоконной связи Серхетабат–Герат, именуемых «Arkadagyň ak ýoly», строительство складского комплекса в сухом порту железнодорожной станции Тургунди, начало строительства железной дороги Тургунди–Санабар, а также ввод в эксплуатацию электростанции «Нур уль-Джихад», расположенной в провинции Герат Афганистана, имеют историческую значимость.

В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что отношения между двумя дружественными странами строятся на принципах взаимоуважения, добрососедства и братства. Это находит отражение в реализации совместных масштабных проектов, в частности, в транспортно-коммуникационной и топливно-энергетической областях.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что объекты, сданные в эксплуатацию и заложенные сегодня, открывают новую страницу в истории двустороннего сотрудничества.

Следует отметить значимость реализации крупных проектов, в числе которых особое место занимают газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, линии электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан и железных дорог, сказал Аркадаг.

В этой связи подчёркивалось, что успешная реализация данных проектов не только принесёт пользу народам двух стран, но и будет способствовать социально-экономическому развитию соседних по региону государств.

Туркменистан намерен и в дальнейшем оказывать всестороннюю экономическую, политическую и дипломатическую поддержку Афганистану как на двусторонней основе, так и на международной арене. Нейтралитет и политика «открытых дверей» составляют основу курса Туркменистана, направленного на укрепление всеобщего мира, развитие взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе встречи, прошедшей в доверительной обстановке и конструктивном ключе, были обсуждены и другие важные вопросы двустороннего партнёрства. ///nCa, 12 сентября 2024