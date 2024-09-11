«Туркмендениздеряёллары» представило ряд инвестиционных проектов на международном форуме TIF 2024

Меретмаммет Батыров

Сегодня в столичном отеле «Йылдыз» открылся инвестиционный форум Туркменистана (TIF 2024), который привлек внимание представителей бизнеса, инвесторов и международных экспертов. Одним из участников форума стало Агентство «Туркмендениздеряёллары», продемонстрировавшее ряд значимых инвестиционных проектов в сфере морского транспорта. Эти проекты направлены на развитие и модернизацию морской транспортной инфраструктуры Туркменистана, что способствует повышению конкурентоспособности страны на международной арене.

В условиях стремительного роста экономики Туркменистана и увеличения объемов грузоперевозок, модернизация морского флота и инфраструктуры становится особенно актуальной. Агентство «Туркмендениздеряёллары» в рамках плана на 2019-2025 годы намерено реализовать несколько ключевых проектов, направленных на улучшение качества перевозок и расширение производственных возможностей.

Первый проект касается строительства универсальных сухогрузов. С открытием новых промышленных объектов, таких как заводы, по производству карбамида и полипропилена, возрастает потребность в современных сухогрузах. На данный момент национальный флот покрывает 20% экспортно-импортных грузов страны, поэтому новые сухогрузы будут способствовать более эффективной транспортировке грузов, учитывая растущий спрос на контейнеризацию на Каспии.

Следующий важный проект – создание судна-нефтемусоросборщика. Это судно будет эффективно ликвидировать разливы нефти и нефтепродуктов, соответствуя международным экологическим стандартам. Ожидается, что ежемесячная прибыль от его эксплуатации составит около ста тысяч долларов США, что будет способствовать защите окружающей среды и обеспечению безопасных грузовых операций. Также планируется строительство новых танкеров, которые необходимы для перевозки нефти и нефтепродуктов из портов Экерем, Аладжа и Туркменбаши.

Туркменистан, являясь крупным экспортером нефти, расширяет возможности танкерного флота. Не менее значим и проект по строительству паромов типа Ro-Pax, предназначенных для перевозки железнодорожного и автомобильного транспорта.

Существующие паромы между Баку и Туркменбаши имеют высокую заполняемость, что подтверждает высокий спрос. Планируется расширение маршрутной сети и увеличение флота, включая паромы для перевозки железнодорожных вагонов.

С увеличением добычи нефти и газа в Каспийском море возникает необходимость и в новом транспортно-буксирном судне для обслуживания морских платформ. Это позволит повысить эффективность использования национальных судов. Кроме того, в планы Агентства входит строительство дноуглубительного судна, которое будет заниматься углублением и расширением навигационных каналов в ключевых портах, таких как Туркменбашинский международный морской порт. Это улучшит навигационные условия и предоставит услуги по дноуглублению для нефтедобывающих компаний, обеспечивая дополнительные доходы. Таким образом, инвестиционные проекты Агентства «Туркмендениздеряёллары», представленные на TIF 2024, нацелены на значительное развитие морской транспортной инфраструктуры Туркменистана. Реализация этих инициатив не только улучшит качество и объем перевозок, но и повысит конкурентоспособность страны на международной арене. ///кросс-пост TDH, 10 сентября 2024 г.