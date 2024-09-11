ПРООН и партнеры укрепляют сейсмическую устойчивость в Туркменистане

Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане в рамках национального проекта «Укрепление национального потенциала по оценке сейсмического риска, предупреждению и реагированию на потенциальные землетрясения» провела двухнедельный тренинг-семинар на тему «Сейсмическая опасность, сейсмическая уязвимость и сейсмический риск». Тренинг-семинар, который проходил с 26 августа по 6 сентября 2024 года в здании ООН в Ашхабаде, собрал специалистов из национальных министерств и ведомств, работающих в строительной сфере, а также тех, кто занимается подготовкой к чрезвычайным ситуациям и их ликвидацией.

В ходе семинара были рассмотрены современные методы оценки сейсмической опасности, уязвимости и риска, с особым акцентом на их применение в условиях Туркменистана. Для технической группы была организована практическая сессия, в рамках которой участники проверили два строительных объекта — один новый, находящийся в стадии строительства, и второй, существующий объект 1950-х годов, чтобы оценить их сейсмическую устойчивость.

Эксперт ПРООН Пулод Аминзода поделился своими взглядами на эволюцию сейсмической безопасности в ответ на крупные землетрясения по всему миру. Обсуждение подчеркнуло важную роль карт сейсмической опасности и сейсмостойкого строительства в укреплении готовности Туркменистана. Участники также изучили опыт соседних стран в проведении экспериментальных динамических исследований и использования их результатов в практике сейсмостойкого строительства. Были проведены практические занятия по оценке сейсмической устойчивости существующих зданий как в городских, так и в сельских районах. Особое внимание было уделено обсуждению реализации инициативы Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша «Ранние предупреждения для всех», с акцентом на системы раннего предупреждения о землетрясениях.

«Обеспечение сейсмической безопасности – залог устойчивого развития общества», — отметил Пулод Аминзода. «Этот семинар предоставил участникам платформу для обмена опытом по оценке сейсмического риска, реализации мер по его снижению в Ашхабаде и по всему Туркменистану, а также подготовки к потенциальным землетрясениям. Было согласовано, что снижение сейсмического риска в стране требует координированных усилий и четкого взаимодействия всех министерств и ведомств».

«Этот тренинг является ключевым элементом более широкой инициативы ПРООН в Туркменистане по укреплению национального потенциала в области снижения риска бедствий и содействию устойчивому развитию путем повышения сейсмической безопасности по всей стране», — сказал менеджер проекта ПРООН Азат Ягшымырадов.

По завершении тренинга все участники получили образовательные материалы, включая презентации, книги и видеоресурсы по сейсмологии, сейсмостойкому строительству, сейсмическому риску, экспериментальным исследованиям и подготовке к землетрясениям и их ликвидации.///nCa, 11 сентября 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)