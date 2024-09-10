TIF 2024: Нереализованный экспортный потенциал России в Туркменистан составляет 200 млн.долл США – заместитель министра экономического развития РФ

Товарооборот между Туркменистаном и Россией за период с январь по июль 2024 года составил 770 млн.долл.США. РФ занимает четвертое место в рейтинге внешнеторговых партнеров Туркменистана, заявил модератор пленарной сессии Инвестиционного Форума Туркменистана TIF 2024 вице-премьер Туркменистана по вопросам экономики и финансов Ходжамырат Гелдимыратов, представляя одного из ключевых докладчиков – заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вольвача.

В 2023 году в физическом отношении товарооборот между РФ и Туркменистаном вырос на 13%, а текущем году за период с января по июнь прирост составил 73,5% в денежном выражении, при этом рост демонстрируют как экспорт, так и импорт, сообщил Вольвач в своей презентации.

«Задача по диверсификации экспорт Туркменистана созвучна с заинтересованностью России в поставкам туркменской продукции химической промышленности, сельхозпроизводства, текстильной промышленности», – заявил он.

По оценкам российской стороны, нереализованный экспорт Туркменистана в Россию оценивается в более 30 млн.долл США.

В свою очередь, Россия готова продолжать наращивать в Туркменистан несырьевый экспорт, продукции высокой сложности, химической продукции, нефтегазового оборудования, трубной продукции. Нереализованный экспортный потенциал России в Туркменистан составляет 200 млн.долл США, отметил замминистра экономического развития РФ.

Характеризую динамику экономического развития Туркменистана, Вольвач подчеркнул, что повышение агентством Fitch Ratings рейтинга Туркменистана в иностранной валюте открывает дополнительные возможности для привлечения инвестиций в дополнение к тем 1,4 млрд. долл США, которые в среднем ежегодно поступали в экономику Туркменистана с 2018 по 2023 год в виде прямых иностранных инвестиций.

Ключевые сферы инвестирования в Туркменистане – добыча и переработка газа, текстильная отрасль, логистика, сельское хозяйство. В среднесрочной перспективе развитие экономики Туркменистана неразрывно связано с развитием альтернативной энергетики, транспорта, промышленности высоких переделов.

Вольвач перечислил ряд потенциальных и перспективных направлений туркмено-российского экономического партнерства. Они включают цифровые решения для налогового администрирования, цифровизация транспортного сектора, реконструкция и модернизация генерирующих мощностей в электроэнергетике, строительство малых и средних ВИЭ, трансграничных ЛЭП, поддержка малого и среднего предпринимательства через адаптирования российского цифрового сектора, который поможет бизнесу бесшовно встроиться в цепочки поставок.

По мнению замминистра, большой потенциал для сотрудничества имеется в многосторонних форматах, например в рамках Евразийского Банка Развития.

В данном контексте, участие Туркменистана в той или иной форме взаимодействия с ЕАБР, интересен всем, при этом существуют возможности инвестиционного портфеля ЕАБР в Туркменистане в размере 300-500 млн.долл США на горизонте трех лет, продолжил спикер.

Туркменистан выступает важным экономическим партнером для Евразийского Экономического Союза.

«В этом году положительная динамика роста товарооборота ускорилась. С января по июнь 2024 года товарооборот. <…> Туркменистан-ЕАЭС вырос почти на 40%, увеличился экспорт и импорт, усложнилась товарная структура торговли с общим рынком ЕАЭС. Рынок ЕАЭС – это почти 200-миллионный рынок, обеспечивающий себя продовольствием, ключевыми минеральными ресурсами, энергетикой, работающий по единым наднациональным правилам», – отметил Вольвач. ///nCa, 10 сентября 2024 г.