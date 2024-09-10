TIF 2024: Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики высоко оценивает экономический потенциал Туркменистана

Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики, выступил в числе ключевых докладчиков на Инвестиционном форуме Туркменистана (TIF 2024) 10 сентября 2024 года. В своем выступлении Хармс подчеркнул значительный потенциал германо-туркменского экономического сотрудничества, выделив богатые энергетические ресурсы страны, стратегическое расположение и предсказуемую деловую среду.

Вице-премьер Туркменистана по вопросам экономического и финансового сектора Ходжамырат Гелдимырадов, выступивший модератором сессии, представил презентацию Хармса, отметив, что в Туркменистане с участием Германии зарегистрировано 199 проектов на сумму более 597 миллионов долларов США, 594 миллиона евро и 731 миллион немецких марок. В 2023 году двусторонний товарооборот между двумя странами достиг 305 миллионов долларов.

Хармс подчеркнул, что экономическое развитие Туркменистана опирается на энергетические ресурсы и четкую предсказуемую стратегию. Он обозначил шесть ключевых областей для расширения германо-туркменского сотрудничества:

1. Энергетика и сырье: Учитывая продолжающийся поиск альтернатив российским источникам энергии, Центральная Азия, в частности Туркменистан, приобретает все большее значение.

2. Логистика: Хармс подчеркнул важность Среднего коридора как нового моста между ЕС и Азией, соединяющего Туркменистан с Европой посредством транспортных инициатив. К другим транспортным инициативам относятся “Новый шелковый путь”, инициатива “Пояс и дорога”, “Глобальные ворота” и “Средний коридор”.

3. Декарбонизация и возобновляемые источники энергии. Несмотря на то, что Туркменистан обладает богатыми ископаемыми ресурсами, инвестиции в возобновляемые источники энергии и декарбонизацию имеют решающее значение для долгосрочного устойчивого развития.

4. Сельское хозяйство и водные ресурсы: Хармс отметил усилия Туркменистана по развитию сельскохозяйственного сектора и подчеркнул важность регионального сотрудничества в решении вопросов управления водными ресурсами.

5. Здравоохранение и медицинское оборудование: Система здравоохранения Туркменистана признана одной из лучших в регионе, подчеркнул спикер.

6. Образование: Хармс отметил роль образования в обеспечении устойчивого экономического развития и подготовке квалифицированной рабочей силы.

Хармс также высоко оценил формат сотрудничества “Центральная Азия + Германия”, созданный в прошлом году, и поприветствовал предстоящий саммит в Астане. ///nCa, 10 сентября 2024 г.