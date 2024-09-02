ЮНИСЕФ и Министерство образования открыли клуб робототехники в городе Аркадаг

1 сентября 2024 года, в ознаменование Дня знаний и начала нового учебного года, ЮНИСЕФ в Туркменистане в сотрудничестве с Министерством образования открыли новый клуб робототехники в средней школе № 1 города Аркадаг. Цель клуба – вдохновить учащихся на изучение предметов по науке, технологиям, инженерии, искусству и математике (STEAM) посредством практического обучения и стать образцом для подражания в других школах.

Созданный клуб робототехники полностью оборудован для одновременного обучения 8–12 учащихся, предоставляя им все необходимые технические ресурсы для обучения, внедрения инноваций и развития практических знаний. Министерство образования признает растущую важность образования STEAM и активно продвигает создание клубов робототехники в школах по всей стране благодаря энтузиазму учащихся, родителей и учителей.

В последние годы предметы STEAM и образование в области робототехники приобрели популярность во всем мире, учитывая навыки, необходимые на текущем рынке труда. Мальчики и девочки в возрасте 4-5 лет начинают изучать эти предметы. STEAM-образование также находится в центре внимания ЮНИСЕФ в регионе Европы и Центральной Азии для того, чтобы помочь детям лучше подготовиться к необходимым навыкам 21-го века и поощрить участие большего количества девочек в областях науки и технологий, традиционно ассоциируемых с мужскими.

«Запуск клуба робототехники знаменует собой важный шаг в наделении молодых умов навыками, которые им понадобятся в будущем. Знакомя учащихся с STEAM-образованием, мы помогаем формировать поколение, которое применяет инновационные подходы, уверенно и готово принять вызовы завтрашнего дня», — сказал Александру Нартеа, Заместитель представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане.

ЮНИСЕФ готов поддержать Министерство образования в развитии культуры инноваций и обучения посредством запуска этого клуба робототехники и в продвижении STEAM образования, которое формирует самодисциплину и командную работу, а также улучшает управление временем, языковые навыки и самооценку. ///nCa, 2 сентября 2024 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)