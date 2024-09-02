В Таджикистане открылась школа, построенная Туркменистаном

1 сентября 2024 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в режиме онлайн приняли участие в открытии общеобразовательной средней школы имени Махтумкули в дайханском объединении «Эргеш Султанов» района Дусти Хатлонской области Таджикистана.

Школа, построенная туркменскими строителями рассчитана на 540 мест. В ней будут обучаться 1080 учеников в две смены. Место для школы было выбрано с учётом того, что в Хатлонской области Республики Таджикистан сегодня проживает одна из крупных туркменских диаспор.

Школьное здание, возведённое туркменской компанией «Döwlet gurluşyk», представляет собой учебный комплекс общей площадью свыше 4300 квадратных метров. Строительство велось полностью за счёт средств туркменской стороны.

В главном корпусе размещены 24 кабинета, также имеются библиотека, крытый спортзал, большой актовый зал, столовая, медпункт и др.

В своей приветственной речи Эмомали Рахмон, с удовлетворением отметив полное завершение строительных работ в этом социально значимом проекте за относительно короткий срок, выразил искреннюю признательность руководству Туркменистана за поддержку и всестороннее содействие его качественной реализации.

«Ежегодно Правительствами наших стран выделяются образовательные квоты для обучения молодёжи в вузах, и мы заинтересованы в дальнейшем расширении взаимодействия в сфере высшего образования», – сказал Эмомали Рахмон, подчеркнув, что реализация проекта строительства школы имени Махтумкули является ярким примером сотрудничества наших стран в профильной области.

В своем поздравлении Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил, что построенная по инициативе Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты школа является символом дружбы и братства между двумя странами.

Подчеркнув, что открытие общеобразовательной школы имени Махтумкули является историческим событием в летописи межгосударственного взаимодействия в образовательной сфере, Президент Туркменистана выразил уверенность в том, что подобные мероприятия будут способствовать дальнейшему развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества.

В честь этого знаменательного события от имени Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа за счёт Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова новой школе были переданы 100 ноутбуков марки «Bilimli» и автобус «Toyota Coaster». ///nCa, 2 сентября 2024 г. (фото – TDH)