Продлите Праздник Олимпиады на Изумительном Побережье Турции

Праздник Олимпийских игр – 2024 в Париже был поистине завораживающим и подарил всем нам истинное воодушевление от состязаний. Насладившись соревновательным духом, вы можете испытать не меньший азарт в путешествии к турецкому побережью Эгейского и Средиземного морей. Турецкая ривьера и Эгейский регион, широко известные своими первозданными пляжами под Голубым флагом, древними памятниками и колоритной кухней, также относятся к ведущим в стране направлениям для активного отдыха. От заплывов до велосипедной езды и гольфа – в этих великолепных краях вы сможете почувствовать себя участником Олимпийских игр и получить незабываемые впечатления.

Знаете ли вы, что фригийцы, могущественный народ, живший в Анатолии в период железного века, связаны с талисманом Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже? В заявлении Международного олимпийского комитета говорится, что Олимпийский Фриж и Паралимпийский Фриж — это талисманы в виде мягких шапок, напоминающих традиционные головные уборы фригийцев, раскрашенные в цвета французского флага — синий, белый и красный. Отражая культурное наследие древнего анатолийского царства Фригии, своей формой талисманы также символизируют свободу; кстати, аналогичный предмет гардероба носят и Смурфики.

Захватывающий водный спорт на побережье Турции

Водные виды спорта, одно из главных событий Олимпиады, завораживают многих зрителей по всему миру. Только представьте, что такой же восторг ждет вас и у турецких берегов Эгейского и Средиземного морей. Прежде всего, в этом регионе можно заняться дайвингом. Погружаясь в море от Чанаккале до Айвалыка, Бодрума и Каша, которые входят в число ведущих мировых центров дайвинга, вы увидите затонувшие руины и корабли, а также полюбуетесь красочной фауной. Однако это далеко не все. Вы также можете испытать энергию виндсерфинга в измирском Алачаты и на полуострове Датча в Мугле. Кроме того, Акьяка – «медленный город» между Алачаты и Датчей – подходит для кайтсерфинга. Наконец, приехав в жемчужину Турецкой ривьеры Анталью, вы можете отправиться в сплав на рафте по каньону Кепрюлю и сплав на каноэ над затонувшим ликийским городом у острова Кекова.

Олимпийская ходьба по лучшим пешим маршрутам Турции

Если олимпийская спортивная ходьба вдохновила вас на то, чтобы самим приобщиться к этому простому, но полезному спорту, рекомендуем пешие маршруты вдоль эгейского и средиземноморского побережья Турции. Они отличаются разным уровнем сложности, позволяя совершать и неторопливые прогулки, и сложные походы. Что бы вы ни выбрали, перед вами откроются живописные пейзажи, прекрасные виды, очаровательные деревушки и исторические памятники. Среди этих маршрутов – восхождение на гору Ида (Каз Даглары) на севере Эгейского региона; Фригийская тропа, идущая из Афьонкарахисара по следам фригийцев; Карийская тропа, проходящая между поселениями древней карийской цивилизации; Тропа писидийского культурного наследия, на которой вас ждет история древней Писидии; а также Тропа Святого Павла, повторяющая тот путь, который некогда прошел Святой Павел для распространения христианства. Однако самой знаменитой является Ликийская тропа, «первый пеший маршрут большой протяженности». Тропа начинается в фетхийском Олюденизе, проходит по лесам и через древние объекты, такие как находящиеся в Списке ЮНЕСКО Ксанф и Летоон, и завершается в Гейикбайыры, самой протяженной в Турции зоне скалолазания. Таким образом, поход можно дополнить увлекательным подъемом по скалам.

Радость покорения велосипедных маршрутов

Олимпиада этого года также была отмечена напряженной борьбой в пяти дисциплинах велоспорта (шоссейный велосипед, горный велосипед, трековый велосипед, BMX, BMX-фристайл). Если вам в радость велосипедная езда, в Эгейском регионе и на Турецкой ривьере вас ждут превосходные маршруты. В эгейской части страны один из наиболее интересных из них – это EuroVelo 8 «Средиземноморский маршрут». На территории Турции он начинается в измирском порту Дикили и проходит через множество деревень и курортов, в том числе Сеферихисар, Сыгаджик, Урлу и Алачаты. По дороге вы посетите измирский орнитологический заповедник в дельте реки Гедиз, города Пергам и Эфес, находящиеся в Списке ЮНЕСКО, а также насладитесь видами на Эгейское море. Если же вас интересуют более сложные виды велосипедного спорта, район Кемер в провинции Анталия станет идеальным выбором благодаря маршрутам, предназначенным для горных и гравийных велосипедов. Трассы для горных велосипедов, проложенные от Кемера до Гедельме, Чалыштепе, Чукуряйлы и Бейджика, подарят всплески адреналина и незабываемые панорамы. В свою очередь, коротким, но непростым будет гравийный маршрут от Кемера до вершины горы Тахталы. В ходе своего велосипедного путешествия по Эгейскому региону и Турецкой ривьере вы можете остановиться в отелях с целым спектром предложений: от особого меню и предоставления сведений о маршрутах до охраняемых парковок и возможностей ремонта/обслуживания велосипедов.

Гольф мирового класса на турецких полях

Гольф, триумфально вернувшийся в олимпийскую программу в 2016 году, на нынешних Играх стал одним из лучших состязаний глобального масштаба. Оптимальный вариант освоить этот вид спорта – направиться в антальский Белек, рай для любителей гольфа. Белек с его полями для гольфа мирового класса обеспечит идеальную игру на высшем уровне в окружении изумительных средиземноморских пейзажей. Одиннадцать гольф-клубов и семнадцать 18-луночных чемпионских полей ждут гольфистов любой подготовки. В Белеке можно играть не только круглый год, но и 24 часа в сутки, что опять же усиливает интерес к региону. Чтобы подарить гостям наилучшие впечатления, некоторые клубы установили уникальную систему освещения для игры в темное время суток, которая особенно хороша на роскошных полях Белека. ///nCa, 28 августа 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)